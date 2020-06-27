Son dakika haberi | Yemen ordusu, Husilere ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
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Son dakika haberi | Yemen ordusu, Husilere ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Son dakika haberi: Yemen ordusu, ülkenin batısındaki El-Hudeyde ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.

Son dakika haberi | Yemen ordusu, Husilere ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
27.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:16

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki El-Hudeyde ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ortak güçlerin, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Al-Dureyhimi kentindeki orduya bağlı güçlerin mevzilerine doğru gönderdiği bir insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Husilerin, barış sürecini ortadan kaldırmak için askeri faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Yemen ordusu, dün yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Hudeyde'de Husilere ait patlayıcı ve İHA'ların bulunduğu deponun imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

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Kaynak: AA

Manşet

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