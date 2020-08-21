Son dakika haberi! Yemen ordusu, BAE destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı
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Son dakika haberi! Yemen ordusu, BAE destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı

Son dakika haberleri... Yemen ordusu, Taiz vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı.

Son dakika haberi! Yemen ordusu, BAE destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı
21.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:07

Yemen ordusu, Taiz vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Taiz-Türbe yolunu kapatan isyancılar, El-Biyrin bölgesinde ulaşımı engelliyor. Vilayet Güvenlik Komitesi, bir güvenlik operasyonu başlatarak yollarda emniyetin sağlanması ve devletin nüfuzunun tesis edilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun "tüm yolların güvenliği sağlanana ve isyancılar tutuklanıncaya kadar devam edeceği" belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kararı doğrultusunda vilayette emniyetin tesis edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Öte yandan, askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz vilayetinde bulunan Yemen ordusuna bağlı birlikler, öğleden sonra Neşme kentinde isyancıların bulunduğu bir bölgeyi ele geçirdi.

Çıkan çatışmada Yemen ordusundan bir askerin ve bir sivilin hayatını kaybettiği, ordunun El-Ayn bölgesindeki 35. Zırhlı Tugay Komutanlığına doğru ilerlediği kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine, 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Hadi'nin bu kararına karşı çıkan BAE destekli isyancı askerler, karargahları teslim etmeyi reddediyor.

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Kaynak: AA

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