Son dakika haberi! Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Yemen'in Marib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 67 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Marib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 67 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haber de, Marib ve Şebve kentlerinde taraflar arasında çatışmalar çıktığı ve hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Yaşanan olaylarda 58'i Husi militan, 9'u hükümet güçlerinden 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen haber de, koalisyona ait uçakların, son 24 saatte 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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