Son dakika haberi! Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü

Son dakika haberi! Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü
AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.

Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

Suudi Arabistan, Yemen, Arap, Güncel, Haber

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