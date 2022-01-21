Son dakika haberi! Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.