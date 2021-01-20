Son dakika haberi | Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı
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Son dakika haberi | Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı

20.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:28
Son dakika haberi | Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler'in (BM) taraflara gerçekleştirdiği gerilimi düşürme çağrısından kısa bir süre sonra Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) taraflara gerçekleştirdiği gerilimi düşürme çağrısından kısa bir süre sonra Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyinde yer alan Hays ilçesinin batı kesimindeki ön cephelerinde konuşlanmış orduya bağlı güçler ile sahada ilerlemeye çalışan Husi milisler arasında şiddetli çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hükümet güçlerinin, bölgeye sızmaya çalışan Husi milisleri püskürttüğü kaydedildi.

Çatışmalarda Husilerden ölü ve yaralı olduğu ifade edilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken, kalan Husilerin de geri çekildiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu, pazartesi günü tüm taraflara; Hudeyde Anlaşması'nın desteklenmesi, ildeki askeri tırmanışın sona ermesi ve çatışma bölgelerinin ziyaret edilebilmesinin sağlanması çağrısında bulunmuştu.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalan anlaşma Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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