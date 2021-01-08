Son dakika haberi! Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı milislerin askeri kampı önünde patlama
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Son dakika haberi! Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı milislerin askeri kampı önünde patlama

08.01.2021 02:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 02:08
Son dakika haberi! Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı milislerin askeri kampı önünde patlama

Son dakika habere göre Yemen'in geçici başkenti Aden'de Hizam Emni güçlerine ait askeri kampın önündeki bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Hizam Emni güçlerine ait askeri kampın önündeki bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinin El-Meşari askeri kampı önünde patlama oldu.

Çöp konteynerindeki patlamanın çevrede büyük bir gürültünün yanı sıra yakınlardaki bir okulun duvarlarında hasara yol açtığı, ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedildi.

Aden'de bir hafta sonra patlama

Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada, 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve BAE destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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