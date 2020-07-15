Son dakika haberi | Yemen hükümeti: Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi engelleniyor
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Son dakika haberi | Yemen hükümeti: Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi engelleniyor

Son dakika haberi: Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini engellemeye dönük adımlar atıldığını belirtti.

Son dakika haberi | Yemen hükümeti: Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi engelleniyor
15.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:51

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini engellemeye dönük adımlar atıldığını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, GGK tarafından Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini engellemeye yönelik gerginliği tırmandıcı adımlar atıldığını kaydetti ve anlaşmanın uygulanmasında yaşanan gecikmenin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Güney illerinde maaşları 4 aydır ödenmeyen emekli askerlerin durumunun da ele alındığı toplantıda, Merkez Bankasına olan gelir akışının durdurulmasına ve paralara GGK tarafından el konmasına rağmen, sivil ve asker emeklilerinin maaşlarının haziran ayına kadar ödendiğini belirtildi.

Ülke basınında 13 Haziranda, GGK'nin, içerisinde Aden'deki Merkez Bankası'na ait 80 milyar Yemen riyali bulunan 7 konteynere el koyduğu yönünde haberler yer almıştı.

Yemen'de yüzlerce emekli asker, 5 Temmuz'da maaşlarının ödenmesi talebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binası önünde gösteri düzenlemişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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