Son dakika haberi... Yemen hükümeti Marib'den yeni göç dalgalarına karşı "insani yardımların artırılmasını" istiyor

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü Marib'den yeni göç dalgalarını karşılayabilmek ve bölgedeki sivillere yardım ulaştırabilmek için uluslararası kuruluşlara "insani çalışmaların iki katına çıkarılması" çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, geçici başkent Aden'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen Delegasyonu Başkanı Katharina Ritz ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran destekli Husilerin ülkenin orta kesiminde yer alan Marib kentine yönelik artan saldırıları sonrası kentte yaşanan insani durum ele alındı.

Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mübarek, kentteki yeni göç dalgaları nedeniyle oluşan gereksinimleri karşılamak ve Husilerin hedef aldığı yerleşim alanlarındaki sivillerin mağduriyetini gidermek için Marib'e yönelik insani yardım çalışmalarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

ICRC Yemen Delegasyonu Başkanı Ritz ise Marib ve Dali başta olma üzere Yemen'deki faaliyetlerine ve çatışma alanlarında gerçekleştirdikleri insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Ritz ayrıca, uluslararası insan hakları konusunda düzenledikleri bilinçlendirme programlarının da yeniden başladığını kaydetti.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye saldırılarını artırdı.

Yemen hükümeti, 23 Ekim'de Marib ile Şebve'de Husilerin saldırıları nedeniyle iç göçün arttığını belirtmiş ve bir insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümete bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi de kasım ayı başında yaptığı açıklamada, Marib'de yaşanan çatışmalar nedeniyle son 2 ayda 50 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Haberi Kaydet