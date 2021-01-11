Son dakika haberi... Yemen hükümeti, ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını memnuniyetle karşıladı

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husileri terör örgütü ilan etme kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Yemendeki Husileri terörist ilan etmesi ve liderlerinden üçüne yaptırım uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen hükümetinin ABD'nin kararını desteklediği bununla birlikte kalıcı bir barışa ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki tüm çabalara tam destek verdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Husiler, yalnızca terör eylemleri nedeniyle değil aynı zamanda çatışmayı uzattıkları ve dünyanın en kötü insani felaketine neden oldukları için yabancı terör örgütü olarak sınıflandırılmayı hakediyor. Husiler tarafından işlenen suçlar, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri, bu grubun terörist olduğunu ve barışı sağlamadaki ciddiyetsizliğini kanıtlamaktadır."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar