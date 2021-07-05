Son dakika haberi | Yemen hükümet güçleri Beyda kentini geri almak için başlattıkları operasyonda bir ilçede kontrolü sağladı

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Son dakika haberi | Yemen hükümet güçleri Beyda kentini geri almak için başlattıkları operasyonda bir ilçede kontrolü sağladı

Son dakika haberi | Yemen hükümet güçleri Beyda kentini geri almak için başlattıkları operasyonda bir ilçede kontrolü sağladı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Yemen hükümet güçleri, geniş çaplı askeri operasyon başlattığı Beyda kentinde Ez-Zahir ilçesini Husilerden geri aldı.

Yemen hükümet güçleri, geniş çaplı askeri operasyon başlattığı Beyda kentinde Ez-Zahir ilçesini Husilerden geri aldı.

Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammed el-İryani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin İran destekli Husilerle girdiği çatışmaların ardından Ez-Zahir ilçesinin tamamında kontrolü sağladığını ifade etti.

Ordu komutanlarından Tuğgeneral Mesad es-Salahi de birliklerin ilçeyi Husilerden aldığını söyledi.

Ordu güçlerinin ilçe sınırları dışına çıkarak Beyda kent merkezine doğru ilerlemeye çalıştığını ifade eden Salahi, taraflar arasındaki çatışmaların hala sürdüğünü aktardı.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümet güçleri, cuma günü "Parlayan Yıldız" (En-Necm es-Sakıb) adı altında Beyda kentini Husilerden almak için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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