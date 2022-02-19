Son dakika haberi | Yemen Dışişleri Bakanı, Finlandiya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla barış çabalarını görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek'in, mevkidaşları Finlandiyalı Pekka Haavisto ve Avusturyalı Alexander Schallenberg ile yaklaşık yedi yıldır savaş halinde olan ülkesine barış getirme çabalarını görüştüğü belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan bin Mubarek, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Haavisto ve Schallenberg ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bin Mubarek, Haavisto ile görüşmesinde ülkesindeki barış sürecini, kapsamlı ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası çaba ve girişimleri, İran destekli Husilerin devam eden uzlaşmazlığını ve tüm barış çabalarını engellemesini ele aldı.

Bakan bin Mubarek, uluslararası toplumdan Husilerin terör listesine alınmasını desteklemelerini istedi.

Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile buluşmasında ise bin Mubarek, Yemen'deki son siyasi ve askeri gelişmeleri görüştü.

Bin Mubarek, Husilerin, sürekli askeri tırmanış yoluyla tüm barış çabalarını ve girişimlerini engellemeye devam ettiğini ve deniz trafiğini "uluslararası güvenliği, barışı ve küresel ekonomiyi tehdit edecek şekilde" tehdit ettiğini söyledi.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.