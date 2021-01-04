Son dakika haberi: Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binasında patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binasında patlama

04.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 01:36
Son dakika haberi: Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binasında patlama

Son dakika habere göre Yemen'in Ebyen vilayetindeki Suudi Arabistan Askeri Komitesinin komuta merkezi olarak kullandığı lise binasında patlama olduğu bildirildi.

Yemen'in Ebyen vilayetindeki Suudi Arabistan Askeri Komitesinin komuta merkezi olarak kullandığı lise binasında patlama olduğu bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Ebyen'deki yerel kaynak, Suudi Arabistan Askeri Komitesi'nin komuta merkezi olan Şakra Lisesinde büyük bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Ordu ve güvenlik kuvvetlerinin binayı kuşattığını belirten yerel kaynak, komuta merkezine giden yolların trafiğe kapatıldığını aktardı.

Ebyen'deki yerel halkın aktardığına göreyse, kenti sarsan büyük patlama üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek Şakra Lisesinin çevresini güvenlik kordonuna aldı.

Arap koalisyonu ve Yemen hükümetinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Askeri Komitesi, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad anlaşmasının askeri bölümlerinin uygulanması için çalışma yapmak üzere 11 Aralık'ta Ebyen'e gelmişti.

Suudi Arabistan ordusundan askeri subaylardan oluşan askeri komite, 6 zırhlı aracın yanı sıra otomatik silahlarla donatılmış askeri araçlarla korunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Murat Boz Hande Erçel Prens Harry Demet Akalın
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Aydın Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binasında patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 01:38:51. #1.14#
title