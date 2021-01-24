Son dakika haberi... Yemen'deki ayrılıkçı güçler, hükümetin kendilerine danışmadan alacağı kararların uygulanmasını engelleyeceğini açıkladı
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Son dakika haberi... Yemen'deki ayrılıkçı güçler, hükümetin kendilerine danışmadan alacağı kararların uygulanmasını engelleyeceğini açıkladı

24.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:47
Son dakika haberi... Yemen'deki ayrılıkçı güçler, hükümetin kendilerine danışmadan alacağı kararların uygulanmasını engelleyeceğini açıkladı

Son dakika gündem haberi: Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet ya da cumhurbaşkanı tarafından kendilerine danışılmadan alınan tek taraflı kararların uygulanmasını engelleyeceklerini duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet ya da cumhurbaşkanı tarafından kendilerine danışılmadan alınan tek taraflı kararların uygulanmasını engelleyeceklerini duyurdu.

GGK Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 Ocak'ta Şura Meclisi ve Başsavcılık makamlarına yaptığı atamaları değerlendirmek üzere geçici başkent Aden'de toplandı.

Toplantının akabinde GGK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Konsey ile meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması doğrultusunda GGK'yle istişare edilmeden alınacak kararların hayata geçirilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Hükümet içinde de bu konuda GGK'yle aynı görüşte olan güçler olduğuna değinilen açıklamada, tek taraflı alınan kararların iptal edilmesi ve bir daha bu durumun tekrarlanmaması istendi.

Cumhurbaşkanı Hadi, 15 Ocak'ta, Ahmed Salih el-Musa'yı Başsavcı ve Ahmed bin Dağr'ı Şura Meclisi Başkanı olarak atamıştı.

GGK ise 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, alınan bu kararlar gözden geçirilmezse "uygun adımlar" atılacağı tehdidinde bulunmuştu.

GGK ile hükümet arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın hükümetin kurulmasıyla ilgili uzlaşıya varılmasını öngördüğü ancak hükümet dışı yapılacak atamalarda ön istişare yapılması zorunluluğuna işaret etmediği belirtiliyor.

Yemen hükümeti ile GGK arasında, 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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