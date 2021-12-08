Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de son 24 saatte Husilerden 95 kişi öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde son 24 saatte İran destekli Husilerden 95 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Marib'de son 24 saat içinde Husilere yönelik 16 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda 11 askeri araç ve bir hava savunma sisteminin imha edildiği, Husilerden 95'den fazla silahlı kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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