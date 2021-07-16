Son dakika haberi | Yemen'de kampta yangın: 30 ev kül oldu
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Son dakika haberi | Yemen'de kampta yangın: 30 ev kül oldu

Son dakika haberi | Yemen'de kampta yangın: 30 ev kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Yemen'de Husi milisleri ile devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kampta yangın çıkması sonucu 30 ev kül oldu.

Yemen'de Husi milisleri ile devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kampta yangın çıkması sonucu 30 ev kül oldu.

Yemen'in Hudeyde kentinde ülkedeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kampta yangın çıktı. Husi milisleri tarafından yerinden edilen 670'ten fazla kişiye ev sahipliği yapan kampta çıkan yangında 30 ev yanarak kül oldu. Evlerin sazdan yapılmış olmasının yangının hızlı yayılmasına yol açtığı belirtilerek, ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığı kaydedildi. Evlerin içindeki eşyaların da tamamen yandığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. - YEMEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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