Son dakika haberi... Yemen'de Husilerle görüşen Umman heyeti, ateşkes konusunda ilerleme kaydedemedi
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Son dakika haberi... Yemen'de Husilerle görüşen Umman heyeti, ateşkes konusunda ilerleme kaydedemedi

Son dakika haberi... Yemen'de Husilerle görüşen Umman heyeti, ateşkes konusunda ilerleme kaydedemedi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'yı ziyaret eden Umman heyetinin görüşmelerde taraflar arasında ateşkes konusunda ilerleme kaydedemediği belirtildi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'yı ziyaret eden Umman heyetinin görüşmelerde taraflar arasında ateşkes konusunda ilerleme kaydedemediği belirtildi.

Husilere yakın siyasi kaynaklar, Umman heyetinin Yemen hükümeti ve Husiler arasında ateşkesin yanı sıra Uluslararası Sana Havalimanı'nın açılması konularındaki görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını aktardı.

Ateşkes konusunda anlaşmadan önce "saldırıların ve kuşatmanın durdurulması" şartını koyan Husilerin, Uluslararası Sana Havalimanı'nın yeniden açılması konusunda hiçbir bir şartı kabul etmediği ifade edildi.

Husilere bağlı SABA ajansına açıklamalarda bulunan Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Umman'dan gelen heyete "saldırıların son bulması ve kuşatmanın kaldırılması için bir plan sunduklarını" kaydetti.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Umman heyeti açıklama yapmadan Sana'dan ayrılarak Muskat'a hareket etti.

Husilerin Sözcüsü Abdusselam, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Umman'dan bir heyetin, Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya geldiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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