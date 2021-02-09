Son dakika haberi! Yemen'de Husilere ait sözde mahkemeden hükümeti destekleyen 11 milletvekili için idam kararı

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde mahkeme, hükümeti destekleyen 11 milletvekili hakkında idam kararı verdi.

Yemenli tutuklular ve zorla kaybedilenlerin savunma heyeti başkanı avukat Abdulbasit Gazi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Husilere ait sözde mahkemenin aldığı kararlara ilişkin bilgi verdi.

Gazi'nin açıklamasına göre, gıyaben yargılanan 11 milletvekiline, "Hadramevt'te 2019'da meşru hükümete bağlı meclisin yeni başkanının seçildiği bir toplantıya katılma" suçlaması yöneltildi.

Husilere bağlı sözde mahkeme, 11 milletvekilinin idamına ve yurt içi ve dışındaki tüm mallarına el konularak Sana'daki devlet hazinesine aktarılmasına karar verdi.

Trump, Bin Selman ve Bin Zayid hakkında "başsavcılığa sevk" kararı

Husilere ait mahkeme ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Yemen'e saldırı suçlamasıyla başsavcılığa sevk edilmesini istedi.

Mahkemenin aldığı kararların hiçbir değeri yok

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı Adalet Bakanlığı Vekili Faysal el-Mecidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin söz konusu mahkemeyi tanımadığını dolayısıyla alınan kararların hiçbir değerinin olmadığını söyledi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilere ait sözde askeri mahkeme, 10 Ocak'ta da "vatana ihanet ve düşmana yardım" suçlamasıyla hükümet güçlerinden 75 komutan hakkında idam kararı vermişti.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci