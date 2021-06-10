Son dakika haberi! Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 16 kişi serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberine göre Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 16 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 16 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Hükümete bağlı Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir değişiminin El-Cevf kentine bağlı El-Kenais bölgesine yakın bir yerde gerçekleştiğini söyledi.

Hasir, "Takas kapsamında ordudan 8 esir, Husilerden 8 esire karşılık serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar