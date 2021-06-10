Son dakika haberi! Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 16 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 16 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberi! Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 16 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 16 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 16 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Hükümete bağlı Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir değişiminin El-Cevf kentine bağlı El-Kenais bölgesine yakın bir yerde gerçekleştiğini söyledi.

Hasir, "Takas kapsamında ordudan 8 esir, Husilerden 8 esire karşılık serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Muharrem İnce Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Metin Uca Hasibe Eren Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 16 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 13:24:33. #1.13#

title