Son dakika haberi! Yemen'de hükümet güçleri Husilerin liderlerinden Hasan Ali el-İmad'ı gözaltına aldı
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Son dakika haberi! Yemen'de hükümet güçleri Husilerin liderlerinden Hasan Ali el-İmad'ı gözaltına aldı

Son dakika haberi! Yemen'de hükümet güçleri Husilerin liderlerinden Hasan Ali el-İmad'ı gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yemen'de hükümet güçlerinin, Husilerin üst düzey yetkililerinden Hasan Ali el-İmad'ı İran'dan ülkeye dönerken gözaltına aldığı bildirildi.

Yemen'de hükümet güçlerinin, Husilerin üst düzey yetkililerinden Hasan Ali el-İmad'ı İran'dan ülkeye dönerken gözaltına aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının, Yemenli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yemen sınır güvenliği, geçen hafta İran destekli Husilerin önde gelen liderlerinden Hasan Ali el-İmad'ı, el-Mehra vilayetinde bulunan Şehn kara sınırında gözaltına aldı.

İran'dan dönüşü sırasında gözaltına alınan İmad'ın, kılık değiştirerek Yemen'e girmeye çalıştığı ve el-Mehra'da bulunan bir gözaltı merkezinde tutulduğu aktarıldı.

Yemenli yetkililer ve Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hasan Ali el-İmad, Husilerin kontrolündeki Sana'da faaliyet gösteren Husilere bağlı "Müstakbel el-Adale" (Adaletin Geleceği) örgütünün genel sekreterliğini yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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