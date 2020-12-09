Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

09.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:29

Bir son dakika haberine göre Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi.

Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. İşçiler farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan işçiler iddiaya göre yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Zehirlenen yaklaşık 200 işçi tedavi edilmek üzere akşam saatlerinde farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Zehirlenen işçilerden bazılarının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberi | Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı
Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri | Akçadağ'da 200 bin TL'lik hırsızlığı polis çözdü
Son dakika haberleri | Akçadağ'da 200 bin TL'lik hırsızlığı polis çözdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:29:43. #1.15#
title