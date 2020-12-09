Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi.

Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. İşçiler farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan işçiler iddiaya göre yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Zehirlenen yaklaşık 200 işçi tedavi edilmek üzere akşam saatlerinde farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Zehirlenen işçilerden bazılarının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ