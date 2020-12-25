Son dakika haberi | Yem desteği hak edişleri bakanlığa gönderildi
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Son dakika haberi | Yem desteği hak edişleri bakanlığa gönderildi

25.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:47
Son dakika haberi | Yem desteği hak edişleri bakanlığa gönderildi

Son dakika haberlerine göre Aydın'da hayvancılık desteklemeleri uygulaması kapsamında yem desteği hak edişleri düzenlenerek bakanlığa gönderildi.

Aydın'da hayvancılık desteklemeleri uygulaması kapsamında yem desteği hak edişleri düzenlenerek bakanlığa gönderildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11 Temmuz 2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2749 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına ve bu kapsamdaki 4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32) hükümlerine göre İlimizde Yem Desteklemesi gerçekleşmiştir. İlimizde uygulanan Yem Desteğinden; Kırmızı Et Kayıt Sistemi üzerinden 2 bin 361 işletmeye 13 bin 569 hayvana 881 bin 985,00 TL, Süt Kayıt Sistemi üzerinden 9 bin 591 işletmeye 76 bin 657 İnek, 14 baş Mandaya 4 milyon 983 bin 615,00 TL, olmak üzere toplam 11 bin 952 işletmeye, 90 bin 240 hayvana 5 milyon 65 bin 600 TL destekleme ödemesi hakkında hak ediş düzenlenerek Bakanlığa gönderilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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