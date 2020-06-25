Son dakika haberi: Yedi Başak'tan İdlib'deki mağdur siviller için briket ev projesi
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Son dakika haberi: Yedi Başak'tan İdlib'deki mağdur siviller için briket ev projesi

Gelen son dakika haberine göre Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'de başlattığı 'Briket Ev' projesini sürdürüyor.

Son dakika haberi: Yedi Başak'tan İdlib'deki mağdur siviller için briket ev projesi
25.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:58

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'de başlattığı 'Briket Ev' projesini sürdürüyor.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'te 'Briket Ev' projesini hayata geçirdi. Proje ile iç savaş nedeniyle evlerinden olan, çadırda yaşayan ve doğal afetlerden etkilenen sivil vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak İdlib'te briket ev projesini sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yönlendirmeleriyle briket ev çalışmaları hız kazandı. Savaştan kaçan insanlar kendilerini Türkiye sınırına attılar. Kışın soğukta yazın sıcakta yaşayan bu insanlar için briket ev projemiz sürüyor. Bu proje ile İdlib'te mağdur olan sivil vatandaşların sıkıntılarını bir nebze gidermiş olacağız. Özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle bu evler daha da önem kazandı. Amacımız bu evleri kış gelmeden bitirmek ve mazlum insanları bu evlere yerleştirmek" dedi.

Proje ile yapımına hız verilen briket evlerin 39 metrekare, iki artı bir oda, banyo, tuvalet, mutfak zemin, beton tavan ve avludan oluşacak şekilde tamamlanacağı vurgulandı.

Projeye katkı sunmak isteyenlerin ise yedibasak.org adresinden yada 0342 3251030/ 0553 886 7777 telefon numaralarından iletişim kurabilecekleri belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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