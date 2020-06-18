Son dakika haberi! YDA Dalaman Havalimanından devlet hastanesine bağış Son dakika haberlerine göre YDA Dalaman Havalimanı tarafından Dalaman Devlet Hastanesine "Pandemi Tiraj" alanı olarak kullanılmak üzere 25 metrekarelik bir yapı ve güvenlik kabini bağışlandı.

YDA Dalaman Havalimanı tarafından Dalaman Devlet Hastanesine "Pandemi Tiraj" alanı olarak kullanılmak üzere 25 metrekarelik bir yapı ve güvenlik kabini bağışlandı.

Bağış nedeniyle Dalaman Devlet Hastanesinde düzenlenen törene YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, Başhekim Uzman Dr. Birsen İlhan, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Ayaz, yaptığı konuşmada, yaşanan süreçte devlet eliyle yapılan desteklerin yanında özel sektöre çok önemli görevler düştüğünü ve bu bilinçle hareket ederek YDA Dalaman Havalimanı olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarına ve sağlık camiasına destek olmak istediklerini söyledi.

Zor günlerin herkesin gücü yettiği kadar elini taşın altına sokmasıyla aşılacağını belirten Ayaz, "Yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları evlerinden, ailelerinden uzak tüm varlıklarını ortaya koyarak mücadele etti. Ülkemizi sağlıklı günlere kavuşturmak adına kendilerini hiçe sayarak emek verdiler." dedi.

Sağlık çalışanlarına mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Ayaz, bu sürecin tedbiri elden bırakmayıp sosyal mesafeyi koruyup, maske ve eldiven takarak atlatılması temennisinde bulundu.

Başhekim İlhan da salgın sürecinde YDA Dalaman Havalimanın verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

Kaynak: AA