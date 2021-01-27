Son dakika haberi! Yaylada kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberi! Yaylada kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

27.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:25
Son dakika haberi! Yaylada kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Son dakika haberler... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kazadan dolayı yayla yolu ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kazadan dolayı yayla yolu ulaşıma kapanınca araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Ağla Yaylası'nda kar yağışından dolayı bir aracın kayarak kaza yapması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Bölgede 3 araçtaki 6"sı çocuk 15 kişi mahsur kaldı.

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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