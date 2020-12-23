Son dakika haberi! Yayla evine kumar baskınI: 9 gözaltı
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Son dakika haberi! Yayla evine kumar baskınI: 9 gözaltı

23.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:45
Son dakika haberi! Yayla evine kumar baskınI: 9 gözaltı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri yayladaki bir eve gerçekleştirdiği baskında kumar oynayan 9 kişiyi gözaltına alırken, şahıslara toplamda 31 bin 150 TL para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri yayladaki bir eve gerçekleştirdiği baskında kumar oynayan 9 kişiyi gözaltına alırken, şahıslara toplamda 31 bin 150 TL para cezası kesti.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki yaylada bulunan bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek eve baskın düzenledi. Baskında korona virüs (Covit-19) önlemlerini hiçe sayarak sosyal mesafeyi ihlal edip kumar oynayan S.B., A.G., M.A., M.G., R.E., F.S., T.T., A.S. ve yer temininde bulunan A.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplamda 31 bin 150 TL para cezası kesildi. Baskında ayrıca çok sayıda iskambil kağıdı da ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Yayla evine kumar baskınI: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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