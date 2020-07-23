Son dakika haberi! Yayaya çarpan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı (2)
Son dakika haberleri... MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİManisa'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarptıktan sonra başını refüje çarparak yaralanan sürücüsü Hüseyin Gacar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
23.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:41
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarptıktan sonra başını refüje çarparak yaralanan sürücüsü Hüseyin Gacar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Gacar'ın ölümü yakınları ile mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),
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Kaynak: DHA