Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
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Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi

09.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:39
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de yolun karşına geçen Özay Yılmaz'a (46) otomobille çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü E.K., jandarma ekiplerince kapsamlı bir araştırma sonucu tespit edildi.

ESKİŞEHİR'de yolun karşına geçen Özay Yılmaz'a (46) otomobille çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü E.K., jandarma ekiplerince kapsamlı bir araştırma sonucu tespit edildi. Jandarma ekipleri E.K.'yi, olay yerinde bulunan tampon parçası üzerinden yaklaşık 3 bin aracı inceleyerek buldu. Bursa'da yakalanan otomobil sürücüsü E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Özay Yılmaz, önceki gün saat 06.30 sularında Eskişehir-Ankara D-200 kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'a çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği mevkii de çarpan otomobile ait olan tampon parçası bulundu.

3 BİN ARAÇ TEK TEK İNCELENDİ

Sabahın erken saati ve havanın karanlık olması sebebiyle herhangi bir görgü tanığının olmadığını tespit eden JASAT timleri, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timleri, aynı güzergahtan geçen yaklaşık 3 bin aracı tek tek inceleyip kaza yaparak olay yerinden kaçan şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Bursa'da oturduğu ve otomobili kiraladığı tespit edilen sürücü E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Sivrihisar Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan E.K. çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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