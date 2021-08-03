Son dakika haberi! Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu

Son dakika haberi! Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da, yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya kazaya neden oldu.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya kazaya neden oldu. Kaza anı KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında sağına soluna bakmadan dikkatsiz bir şekilde yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya, yoldan geçen otomobile yandan çarparak yere düştü. Kaza anlarının saniye saniye KGYS kameralarına yansıdığı kazada, otomobile yandan çarparak yere düşen yayanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Cihan Kizir/İHA)

Son dakika haberi! Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:48:38. #1.14#

title