Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında - Haberler
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Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce (KGYS) tespit edildi.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce (KGYS) tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Alparslan Türkeş Meydanı'nda KGYS üzerinden denetim yaptı. Yayalara yaya geçidinde öncelik vermeyen sürücüler, KGYS kameralarından tespit edildi. Belirlenen araçlar, meydanda bekleyen polis ekiplerine bildirildi. 4 sürücüye toplam 3 bin 552 lira idari para cezası kesildi.


- Keşanedirne
Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Son dakika haberi... Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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