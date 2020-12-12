Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı
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Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı

12.12.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yavru köpek başını demir korkuluklara sıkıştırınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yavru köpek başını demir korkuluklara sıkıştırınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun caddesi 33'üncü sokakta bulunan bir sitenin giriş kapısındaki demir korkuluklara yavru bir köpeğin kafası sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yavru köpeğin kafasını demir korkuluklardan çıkaramayınca durumu Muğla büyükşehir itfaiyesine haber verdi. Kurtarıcı araçla Bodrum itfaiye grup amirliğinden gelen ekipler demir parmaklıkların kırılamayacağını, kırılırsa yavru köpeğe zarar vereceğini söyledi. İki itfaiye eri demir parmaklıklar ile köpeğin boyun ve kafa boşluğuna baktıktan sonra elleriyle köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkarmaya karar verdi. Demire yağ süren ekip yaklaşık yarım saate köpeği incitmeden kafasını demir korkulukların arasından çıkarmayı başardı. Kurtarılan köpek ailesinin yanına koştu.

(Eren Ayhan/İHA)

Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı
Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı
Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı
Yavru köpeğin yaramazlığı başına iş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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