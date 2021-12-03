Son dakika haberi... Yavru kediyi polisler kurtardı

Trafik kontrol noktasında durdurulan aracın motor kısmından gelen ses polis ekiplerini alarma geçirdi.

Niksar'da asayiş ve trafik kontrolü yapan polisler, Cumhuriyet Caddesinde durdurdukları bir aracın kaputundan ses duydu. Araç sahibine kaputu açmasını söyleyen polisler aracın kaputunun açılmasıyla birlikte büyük bir şok yaşadı. Araç motoru içerisinde sıkışmış bir kedi gören polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kediyi sağ salim bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler yavru kediyi Niksar Belediyesi Hayvan Barınağına götürmek üzere itfaiye ekiplerine teslim etti.

Araç sahibi Abdullah Tortop, olay karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek; "Karşıbağ Mahallesinden aracıma bindim Sanayiye gidiyordum, saat kulesi mevkiinde polisler uygulama yapıyordu. Arkadaşlar durdurdu, sonra aracın ön kısmından kedi sesi geliyordu, kaputu açtık baktık ki içinde kedi var, gerçekten çok şaşırdım" dedi. - TOKAT