VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
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VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yerine kondu.

VAN'ın Erciş ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yerine kondu.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Latifiye Mahallesi'nde ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kargayı alıp itfaiye merdiveniyle yuvasına bıraktı.

İtfaiye eri Habip Yıldız, öğlen saatlerinde yapılan ihbarı üzerine geldiklerini, önce yavrunun yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettiklerini, ardından da yuvasına bıraktıklarını söyledi.

VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI
VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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