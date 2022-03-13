Son dakika haberi! Yavoriv Belediye Başkanı Matselyukh: "NATO'ya sesleniyorum, Ukrayna topraklarındaki hava sahasını kapatın"

Yavoriv Belediye Başkanı Vladimir Matselyukh, "NATO'ya sesleniyorum, Ukrayna topraklarındaki hava sahasını kapatın" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Yavoriv Belediye Başkanı Vladimir Matselyukh sabah saatlerinde Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu üs bölgesine yapılan roketli saldırılar sonrasında açıklama yaptı. Rusya'nın 30 roketle saldırdığı bölgedeki durumu aktaran Matselyukh, "Şu an bin 600 kişi burada yaşıyor ve 400'ü çocuk. Genellikle kadınlar ve çocuklar var. Ölen askerler hakkında bilgi veremiyorum. Bu konuyla ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı daha fazla bilgiye sahiptir. Askeri yönetimin açıklaması için biraz zaman verin. Konuyla ilgili lütfen bir şeyler söyleyin. Yavoriv, Ukrayna'nın en küçük şehirlerinden biri. Şehrimizde doğanlar ölenlerden üç kat daha fazla. Sayıca daha fazla olduğumuz için Moskovalıları yeneceğiz. Ölü ve yaralılara ilişkin yorum yapamayacağım. Yaralılar hastanemizde tedavi görüyor. Avrupa Birliği'nin 20 kilometre uzağında bu patlamalar yaşandı" dedi.

"Ukrayna halkı Putin'den korkmuyor"

Ukrayna hava sahasının kapatılması için NATO'ya çağrıda bulunan Matselyukh, "Putin'den korkmayıp hava sahasını kapatarak Rus teknik araçlarını Ukrayna topraklarında imha etmek gerekiyor. NATO'ya sesleniyorum Ukrayna topraklarındaki hava sahasını kapatın. Avrupalı liderler Putin'den korktuğu sürece Putin istediğini yapacak. Ukrayna halkı Putin'den korkmuyor ve onu yenecek. Avrupa'nın en iyi poligonlarından birisi burada. Bunun bizim insanlarımız için tehlike oluşturduğunu düşünmüyorum. Askerlerimiz bizi koruyor ve halkımız için herhangi bir tehdit oluşturmuyor" ifadelerini kullandı. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Yerel