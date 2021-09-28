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Son dakika haberi | Yatırımlarıyla gündeme gelen 2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Yatırımlarıyla gündeme gelen 2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı

Son dakika haberler... Geçen yıl yaptıkları yatırım işlemleriyle gündeme gelen ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan ile Boston Fed Başkanı Eric Rosengren emekli olacaklarını duyurdu.

Geçen yıl yaptıkları yatırım işlemleriyle gündeme gelen ABD Merkez Bankası ( Fed ) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan ile Boston Fed Başkanı Eric Rosengren emekli olacaklarını duyurdu.

İlk olarak Boston Fed'den yapılan açıklamada, Rosengren'in sağlık sorunları nedeniyle 30 Eylül'de emekli olacağı bildirildi.

Rosengren'in son 14 yılı başkanlık olmak üzere bankada 35 yıldan fazla hizmet verdiği belirtilen açıklamada, Boston Fed Başkanlığı görevini geçici olarak Birinci Başkan Yardımcısı Kenneth Montgomery'nin üstleneceği aktarıldı.

Boston Fed Başkanı Rosengren'in emeklilik haberinin ardından bir açıklama da Dallas Fed'den geldi.

Bankadan yapılan açıklamada, Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın 8 Ekim itibarıyla emekli olacağı duyuruldu.

Kaplan, konuya ilişkin açıklamasında, yatırım kararlarını çevreleyen tartışmanın "dikkatini dağıtmasını" gerekçe gösterdi.

Açıklamada, Dallas Fed'in emekli olmayı planlayan Birinci Başkan Yardımcısı Meredith Black'in geçici başkan olarak görev yapacağı belirtildi.

Rosengren ve Kaplan, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiklerine ilişkin haberler le gündeme gelmişti.

ABD basınında geçen haftalarda yer alan haberler de, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Fed Başkanı Powell, banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, geçen hafta üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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