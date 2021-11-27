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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,00-10,0015,18İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00-10,0015,18
İş Bankası (B)35.000,0016,66-13,58
İş Bankası (C)6,70-6,16-1,36
İş Bankası (Kur.)385.000,008,151,32
İş Fin.Kir.3,31-1,19-14,25
İş Girişim8,151,37-56,99
İş GMYO2,38-0,83-6,30
İş Y. Men. Değ.19,833,8219,48
İş Yat. Ort.2,86-0,69-14,96
İşbir Holding40,38-8,73-24,77
İşbir Sentetik Dokuma10,68-4,81

Işık Plastik5,490,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-2,17-21,05
İttifak Holding1,37-8,05-38,57
İz Hayvancılık Tarım21,102,1317,22
İzmir Demir Çelik2,414,78-27,18
İzmir Fırça6,895,3523,92
Jantsa Jant Sanayi64,206,5654,89
Kafein Yazılım20,806,78-2,53
Kalekim Kimyevi Maddeler19,808,79

Kaplamin25,704,22-23,96
Kardemir (A)7,664,0828,74
Kardemir (B)7,633,8144,78
Kardemir (D)8,625,3849,13
Karel Elektronik10,379,3954,22
Karsan Otomotiv3,90-5,1120,00
Karsu Tekstil8,040,00-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji13,214,26

Kartonsan61,3017,55-35,25
Katmerciler Ekipman1,556,90-10,52
Kent Gıda169,708,09-52,28
Kerevitaş Gıda5,0813,39-22,80
Kervan Gıda13,205,9428,96
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,21-0,45-11,95
Kızılbük GYO28,00-22,01

Klimasan Klima9,46-1,3612,12
Koç Holding28,322,4638,47
Konfrut Gıda4,244,950,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,000,64200,85
Konya Çimento990,1014,90-12,38
Konya Kağıt7,64

Koray GMYO6,75-5,0651,69
Kordsa Teknik Tekstil32,344,86107,97
Koza Altın120,00-0,1724,10
Koza Madencilik19,091,9823,24
Körfez GMYO5,77-0,17-0,52
Kristal Kola1,4712,21-51,88
Kron Telekomünikasyon37,046,990,54
Kuştur Kuşadası Turizm214,806,3436,55
Kuyas Yatırım3,036,6931,74
Kütahya Porselen115,6033,95129,14
Kütahya Şeker Fabrikası28,400,35

Lider Faktoring3,7010,128,50
Link Bilgisayar28,606,40-9,48
Logo Yazılım47,5011,7652,54
Lokman Hekim Sağlık12,102,2172,08
Lüks Kadife51,805,3780,40
Makina Takım3,220,94-5,57
Manas Enerji Yönetimi15,954,25

Margün Enerji8,872,07

Marka Yatırım Holding3,83-3,04-40,44
Marmaris Altınyunus184,006,2465,62
Marshall232,000,87-24,36
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,801,12-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım22,760,09

Mavi Giyim72,15-6,8439,80
Mazhar Zorlu Holding30,901,11-1,84
Meditera Tıbbi Malzeme43,0023,21

Mega Polietilen5,297,09-30,94
Menderes Tekstil2,110,48-31,72
Mercan Kimya9,98-19,19

Merit Turizm25,32-9,51144,42
Merko Gıda5,3011,11-38,66
Metemtur Yatırım2,997,94-63,02
Metro Holding1,26-2,33-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,73-1,09-5,54
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,57-24,46
Mia Teknoloji25,42

Migros Ticaret44,004,412,80
Milpa3,88-2,76-15,65
Mistral GMYO4,39-1,57-6,11
MLP Sağlık30,320,8052,59
MMC San. ve Tic. Yat.5,31-1,4815,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,67

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,76-1,17-42,95
Mondi Tire Kutsan8,793,9015,66
Nasmed Egepol7,6912,26

Naturel Enerji36,383,882,46
Naturelgaz7,340,41

Net Holding5,01-3,8446,06
Netaş Telekom.19,8513,43-29,31
Niğbaş Niğde Beton7,01-2,64-86,52
Nuh Çimento41,900,62-12,76
Nurol GMYO9,88-3,1435,53
Odaş Elektrik1,54-3,75-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,7618,23

Orge Enerji Elektrik6,35-0,3137,67
Orma Orman Mahsulleri26,204,8877,99
Osmanlı Menkul25,785,57-16,15
Ostim Endüstriyel Yat1,72-0,58-26,30
Otokar402,005,7132,11
Oyak Çimento7,15-1,79-18,56
Oyak Yat. Ort.7,010,431,56
Oyak Yatırım Menkul31,104,71

Oylum Sınai Yatırımlar8,995,7690,87
Özak GMYO6,2411,0322,35
Özbal Çelik Boru21,1217,07222,44
Özderici GMYO1,61-3,01-27,48
Özerden Plastik7,802,63-13,33
Pamel Elektrik61,000,66186,12
Panora GMYO7,708,4531,16
Papilon Savunma14,00-0,50-38,43
Park Elek.Madencilik5,798,837,82
Parsan34,724,7042,88
Pegasus88,30-4,7518,36
Peker GMYO1,02-1,92-56,40
Penguen Gıda4,5113,89-10,69
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım301,8060,87

Pera GMYO1,35-1,46-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,205,5832,03
Petkim7,58-1,8152,21
Petrokent Turizm3.744,302,75313,10
Pınar Et ve Un20,489,23-6,41
Pınar Su3,721,92-8,47
Pınar Süt17,912,69-20,58
Plastikkart18,000,0026,37
Polisan Holding2,940,34-23,53
Politeknik Metal375,3015,26-7,50
Prizma Press Matbaacılık3,73-2,86-31,93
QNB Finans Fin. Kir.64,101,50-48,84
QNB Finansbank36,042,21-48,77
QUA Granite Hayal Yapı11,926,43

Ral Yatırım Holding17,8360,78301,58
Ray Sigorta13,7038,10-11,33
Reysaş GMYO3,524,148,58
Reysaş Lojistik5,082,01-1,82
Rhea Girişim2,00-5,21-46,24
Rodrigo Tekstil13,433,71-2,04
Royal Halı3,053,04-11,34
RTA Laboratuvarları22,9212,68-24,31
Sabancı Holding13,00-6,0717,90
Safkar Ege Soğutmacılık7,496,85-31,16
Sanel Mühendislik4,921,0343,86
Sanifoam Sünger35,4822,09160,88
Sanko Pazarlama10,195,609,95
Saray Matbaacılık4,2711,78-51,31
Sarkuysan17,827,48104,89
Sasa Polyester39,4217,81163,07
Say Yenilenebilir Enerji26,8423,57215,39
Sekuro Plastik17,99-0,2228,87
Selçuk Ecza Deposu11,3110,13-15,80
Selçuk Gıda4,7512,56-4,62
Selva Gıda Sanayi8,68-2,47

Senkron Güvenlik25,221,29-3,96
Serve Film Prodüksiyon13,643,49-14,75
Servet GMYO92,7022,3818,24
Seyitler Kimya16,70-6,3924,04
Silverline Endüstri5,342,69-37,91
Sinpaş GMYO4,161,46-0,48
Smartiks Yazılım5,092,00-42,55
Sodaş Sodyum Sanayii24,349,54-7,58
Söktaş2,870,70-11,71
Sönmez Filament28,10-2,43-47,17
Sönmez Pamuklu8,352,08-43,41
Sumaş Suni Tahta88,50-5,8573,49
Şeker Fin. Kir.4,781,27-25,31
Şekerbank1,12-1,75-25,83
Şişe Cam11,946,1366,77
Şok Marketler Ticaret14,441,9815,70
T. Halk Bankası4,882,95-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,226,85-31,68
T.S.K.B.1,47-5,16-15,83
T.Tuborg18,351,773,49
Taç Tarım Ürünleri26,000,00146,91
Tat Gıda11,998,613,71
TAV Havalimanları27,04-2,5226,95
Tek-Art Turizm1,357,14-33,17
Tekfen Holding17,991,189,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,735,98-22,29
Temapol Polimer Plastik16,1417,2140,35
Tetamat Gıda Yatırımları227,008,354,95
TGS Dış Ticaret15,80-15,7324,31
Tofaş Oto. Fab.78,7022,11154,60
Torunlar GMYO3,79-4,77-2,82
Trabzon Liman34,704,968,03
Trabzonspor Sportif7,75-9,67217,62
Trend GMYO6,35-1,09-49,48
TSKB GMYO2,52-3,08-47,79
Tuğçelik18,4531,97128,34
Tukaş8,007,24-17,44
Turcas Petrol3,83-4,73-21,03
Tureks Turizm Taşımacılık14,903,19

Turkcell18,371,9423,16
Tümosan Motor ve Traktör18,197,0029,28
Tüpraş149,00-3,9337,96
Türk Hava Yolları16,99-0,5931,60
Türk İlaç Serum13,0633,13

Türk Prysmian Kablo79,1060,71555,76
Türk Telekom9,171,3316,09
Türk Traktör194,906,1514,40
Türker Proje Gayrimenkul130,800,5415,85
Türkiye Sigorta5,10-0,20-17,45
Ufuk Yatırım19,23-1,3343,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,57-5,56-15,80
Ulusal Faktoring2,24-1,32

Ulusoy Elektrik56,253,789,54
Ulusoy Un Sanayi7,0422,0138,35
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,681,82-28,21
Utopya Turizm17,601,38-54,64
Uzertaş Boya33,7227,25-40,42
Ülker Bisküvi19,761,65-11,46
Ünlü Yatırım Holding5,48-1,62

Vakıf Fin. Kir.5,34-4,3056,69
Vakıf GMYO1,753,55-27,05
Vakıf Yat. Ort.5,78-0,17-21,47
Vakıflar Bankası3,78-3,82-19,75
Vakko Tekstil10,09-2,8961,02
Vanet Gıda6,403,56-17,21
VBT Yazılım21,164,44

Verusa Holding50,001,6310,91
Verusaturk Girisim24,06-9,5584,39
Vestel30,002,7467,20
Vestel Beyaz Eşya7,161,7061,31
Viking Kağıt6,35-1,70-29,44
Yapı ve Kredi Bank.3,19-10,146,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,364,69-16,11
Yataş12,46-3,34-11,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,081,99-30,00
Yeni Gimat GMYO17,175,4048,12
Yeo Teknoloji61,1022,44

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,02-2,86-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,95-2,50-54,40
Yibitaş İnşaat Malzeme10.993,905,71-29,53
Yonga Mobilya22,7819,58-23,53
Yükselen Çelik5,38-0,193,55
Yünsa13,034,66-6,20
Ziraat GMYO2,330,43

Zorlu Enerji1,67-1,18-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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