Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|-1,79
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,20
|-1,33
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|-8,70
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,84
|-2,74
|-26,42
|İş Girişim
|9,43
|2,50
|-50,24
|İş GMYO
|1,86
|-1,06
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,11
|-4,31
|-21,01
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-2,48
|-18,23
|İşbir Holding
|5.403,30
|-1,76
|97,37
|Işık Plastik
|35,72
|3,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-3,33
|-23,68
|İttifak Holding
|1,42
|-2,74
|-36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|18,40
|-2,02
|2,22
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-3,72
|-29,60
|İzmir Fırça
|5,15
|-2,65
|-7,37
|Jantsa Jant Sanayi
|73,35
|-2,33
|76,97
|Kafein Yazılım
|25,28
|-4,24
|18,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,88
|-4,04
|Kaplamin
|19,43
|-3,62
|-42,51
|Kardemir (A)
|6,60
|1,85
|10,92
|Kardemir (B)
|6,47
|0,31
|22,77
|Kardemir (D)
|7,38
|2,22
|27,68
|Karel Elektronik
|33,20
|-6,21
|43,97
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-2,86
|14,77
|Karsu Tekstil
|7,78
|-0,64
|-9,01
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|8,80
|Kartonsan
|51,25
|0,20
|-45,87
|Katmerciler Ekipman
|2,74
|-5,52
|-11,04
|Kent Gıda
|227,50
|-3,44
|-36,02
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|-1,13
|-33,43
|Kervan Gıda
|16,72
|3,72
|27,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-4,69
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,65
|-2,94
|-34,26
|Klimasan Klima
|20,10
|-1,47
|18,44
|Koç Holding
|20,00
|0,50
|-2,21
|Konfrut Gıda
|16,24
|-5,25
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,20
|-4,40
|175,34
|Konya Çimento
|980,00
|1,24
|-13,27
|Koray GMYO
|7,15
|20,17
|60,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,06
|-1,08
|29,00
|Koza Altın
|106,10
|-2,12
|9,72
|Koza Madencilik
|13,51
|-1,03
|-12,78
|Körfez GMYO
|5,04
|-1,18
|-13,10
|Kristal Kola
|1,83
|-3,68
|-53,32
|Kron Telekomünikasyon
|54,20
|-1,72
|47,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,90
|-3,88
|58,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-3,21
|-8,26
|Kütahya Porselen
|54,50
|4,91
|8,03
|Kütahya Şeker
|15,80
|-8,35
|Lider Faktoring
|2,83
|-4,07
|-17,01
|Link Bilgisayar
|31,10
|-0,06
|-1,57
|Logo Yazılım
|37,58
|-0,32
|20,68
|Lokman Hekim Sağlık
|9,26
|0,11
|29,18
|Lüks Kadife
|46,74
|-1,97
|62,22
|Makina Takım
|2,70
|-7,22
|-20,82
|Marka Yatırım Holding
|4,29
|-8,33
|-33,28
|Marmaris Altınyunus
|177,50
|-4,31
|59,77
|Marshall
|246,50
|0,69
|-19,63
|Martı GMYO
|1,10
|3,77
|-56,92
|Martı Otel
|1,88
|1,62
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,00
|6,31
|Mavi Giyim
|55,00
|-2,65
|5,36
|Mazhar Zorlu Holding
|37,36
|3,61
|18,68
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|33,34
|1,34
|Mega Polietilen
|8,11
|-2,99
|5,87
|Menderes Tekstil
|2,08
|-0,95
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,08
|-0,98
|Merit Turizm
|18,50
|18,51
|78,58
|Merko Gıda
|4,90
|-1,01
|-43,29
|Metemtur Yatırım
|5,45
|5,62
|-32,59
|Metro Holding
|1,59
|-2,45
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|-3,81
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-2,75
|-24,03
|Migros Ticaret
|34,00
|0,53
|-20,56
|Milpa
|3,82
|-3,78
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,02
|-6,51
|-14,65
|MLP Sağlık
|22,92
|0,26
|15,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,02
|-6,52
|30,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,70
|1,85
|-35,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,65
|-1,54
|0,66
|Naturel Enerji
|36,46
|-1,46
|2,68
|Naturelgaz
|7,93
|-5,93
|Net Holding
|4,02
|2,03
|17,20
|Netaş Telekom.
|19,28
|-2,77
|-31,34
|Niğbaş Niğde Beton
|11,31
|-5,36
|-78,25
|Nuh Çimento
|37,66
|-4,85
|-21,59
|Nurol GMYO
|12,12
|0,33
|66,26
|Odaş Elektrik
|1,84
|-2,13
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,72
|-1,72
|24,01
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|-1,72
|93,61
|Osmanlı Menkul
|22,68
|-2,41
|-26,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|-3,11
|-20,84
|Otokar
|269,10
|-2,89
|-11,56
|Oyak Çimento
|6,47
|-2,71
|-26,31
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|-2,90
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,96
|1,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-1,73
|-15,50
|Özak GMYO
|3,99
|-1,72
|-21,76
|Özbal Çelik Boru
|14,15
|5,20
|116,03
|Özderici GMYO
|1,38
|-4,83
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,70
|-7,45
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|34,64
|-4,78
|62,48
|Panora GMYO
|6,60
|3,12
|9,67
|Papilon Savunma
|14,37
|-1,03
|-36,86
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-3,89
|-12,66
|Parsan
|27,88
|-0,92
|14,73
|Pegasus
|71,60
|-2,39
|-4,02
|Peker GMYO
|1,04
|-5,45
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,03
|-1,30
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,72
|1,22
|Pera GMYO
|1,25
|-2,34
|-28,64
|Pergamon Dış Ticaret
|23,40
|-4,10
|27,67
|Petkim
|5,34
|-1,84
|7,23
|Petrokent Turizm
|2.336,00
|1,46
|157,72
|Pınar Et ve Un
|16,79
|-2,21
|-23,28
|Pınar Su
|7,05
|-3,16
|-5,11
|Pınar Süt
|16,89
|-2,37
|-25,10
|Plastikkart
|16,91
|11,47
|17,02
|Polisan Holding
|2,66
|-2,56
|-30,81
|Politeknik Metal
|356,40
|-1,41
|-12,16
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-2,35
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,90
|-0,12
|-31,44
|QNB Finansbank
|40,40
|-2,65
|-42,57
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,90
|-4,96
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|-6,08
|-16,44
|Ray Sigorta
|10,18
|-1,17
|-34,11
|Reysaş GMYO
|4,70
|3,30
|-13,76
|Reysaş Lojistik
|4,09
|0,74
|-20,95
|Rhea Girişim
|1,90
|-1,04
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|16,14
|-2,00
|17,72
|Royal Halı
|3,28
|0,31
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|20,18
|1,46
|-33,36
|Sabancı Holding
|8,99
|-1,10
|-18,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,65
|4,79
|-29,69
|Sanel Mühendislik
|4,89
|3,60
|42,98
|Sanifoam Sünger
|21,28
|2,90
|56,47
|Sanko Pazarlama
|9,36
|-4,00
|0,99
|Saray Matbaacılık
|4,14
|-0,24
|-52,79
|Sarkuysan
|12,00
|-1,32
|37,97
|Sasa Polyester
|30,32
|9,54
|102,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,40
|0,41
|186,72
|Sekuro Plastik
|21,08
|-1,50
|51,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,08
|-1,94
|-39,84
|Selçuk Gıda
|4,50
|-4,05
|-9,64
|Selva Gıda Sanayi
|7,44
|12,05
|Senkron Güvenlik
|26,80
|-5,96
|2,06
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|0,00
|6,25
|Servet GMYO
|76,75
|-0,32
|-2,10
|Seyitler Kimya
|16,78
|4,22
|24,63
|Silverline Endüstri
|6,10
|3,21
|-29,07
|Sinpaş GMYO
|4,45
|16,80
|6,46
|Smartiks Yazılım
|5,64
|-4,08
|-36,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,62
|1,98
|-17,91
|Söktaş
|3,96
|-5,49
|-22,20
|Sönmez Filament
|38,10
|-3,98
|-45,73
|Sönmez Pamuklu
|13,40
|-0,67
|-44,17
|Sumaş Suni Tahta
|59,10
|-2,48
|15,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,45
|-6,36
|-14,84
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,54
|-2,33
|5,31
|Şok Marketler Ticaret
|11,29
|-0,79
|-9,54
|T. Halk Bankası
|4,75
|-3,85
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,19
|-4,00
|-38,22
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|16,93
|0,18
|-6,31
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|-7,28
|165,91
|Tat Gıda
|8,41
|1,33
|-27,26
|TAV Havalimanları
|24,24
|-3,73
|13,80
|Taze Kuru Gıda
|212,50
|-2,48
|-1,76
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-2,03
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,37
|-4,07
|-12,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|-0,30
|-22,17
|Temapol Polimer Plastik
|15,05
|4,95
|30,87
|TGS Dış Ticaret
|11,94
|-1,32
|-6,06
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|0,00
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,28
|1,23
|-15,90
|Trabzon Liman
|29,90
|-1,97
|-6,91
|Trabzonspor Sportif
|2,86
|1,78
|17,21
|Trend GMYO
|6,94
|-1,84
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,52
|2,44
|-56,17
|Tuğçelik
|12,31
|-0,32
|52,35
|Tukaş
|6,70
|-2,76
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,57
|2,00
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,70
|-8,49
|Turkcell
|15,62
|-2,50
|-0,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,49
|-3,28
|17,20
|Tüpraş
|94,75
|-1,92
|-12,27
|Türk Hava Yolları
|13,08
|-3,61
|1,32
|Türk İlaç Serum
|30,98
|4,17
|Türk Prysmian Kablo
|11,99
|-4,23
|-0,60
|Türk Telekom
|6,37
|-3,34
|-21,28
|Türk Traktör
|166,90
|-2,11
|-2,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,20
|-3,66
|7,35
|Türkiye Sigorta
|4,65
|-2,92
|-24,73
|Ufuk Yatırım
|13,75
|-0,36
|2,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|-3,70
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|54,80
|-2,49
|6,72
|Ulusoy Un Sanayi
|4,89
|1,03
|-3,90
|Umpaş Holding
|1,26
|-3,08
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,74
|-6,45
|-25,64
|Utopya Turizm
|19,83
|-0,85
|-48,89
|Uzertaş Boya
|36,18
|-3,52
|-36,08
|Ülker Bisküvi
|19,82
|-1,98
|-11,19
|Ünlü Yatırım Holding
|4,57
|-4,99
|Vakıf Fin. Kir.
|9,09
|-0,11
|166,73
|Vakıf GMYO
|1,45
|-1,36
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,02
|-0,71
|-4,62
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-0,85
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,91
|-2,15
|74,10
|Vanet Gıda
|5,01
|-3,28
|-35,19
|VBT Yazılım
|15,87
|Verusa Holding
|45,54
|-1,09
|0,98
|Verusaturk Girisim
|21,30
|-3,62
|62,84
|Vestel
|31,48
|0,45
|49,48
|Vestel Beyaz Eşya
|45,80
|0,04
|18,82
|Viking Kağıt
|5,21
|1,56
|-42,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|0,88
|-23,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,56
|-2,63
|-10,03
|Yataş
|12,74
|-0,62
|-11,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|1,77
|-8,41
|Yeni Gimat GMYO
|14,06
|1,44
|21,29
|Yeşil GMYO
|1,03
|0,00
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,12
|-3,45
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,34
|3,08
|-45,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.414,40
|-4,04
|-26,83
|Yonga Mobilya
|21,90
|-0,45
|-26,48
|Yükselen Çelik
|4,92
|-1,80
|-5,96
|Yünsa
|10,98
|-1,35
|-20,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Ziraat Portfoy YP Tekn. ve Ilet. 10 Endeks Hsy Byf
|14,73
|Ziraat Portföy BİST 50-30 Endeksi Hsy Byf
|14,64
|Zorlu Enerji
|1,87
|0,00
|-32,49
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500