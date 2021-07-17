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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,00-1,79-18,52
İş Bankası (C)5,20-1,33-23,45
İş Bankası (Kur.)419.999,60-8,7010,53
İş Fin.Kir.2,84-2,74-26,42
İş Girişim9,432,50-50,24
İş GMYO1,86-1,06-26,77
İş Y. Men. Değ.13,11-4,31-21,01
İş Yat. Ort.2,75-2,48-18,23
İşbir Holding5.403,30-1,7697,37
Işık Plastik35,723,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,87-3,33-23,68
İttifak Holding1,42-2,74-36,32
İz Hayvancılık Tarım18,40-2,022,22
İzmir Demir Çelik2,33-3,72-29,60
İzmir Fırça5,15-2,65-7,37
Jantsa Jant Sanayi73,35-2,3376,97
Kafein Yazılım25,28-4,2418,46
Kalekim Kimyevi Maddeler11,88-4,04

Kaplamin19,43-3,62-42,51
Kardemir (A)6,601,8510,92
Kardemir (B)6,470,3122,77
Kardemir (D)7,382,2227,68
Karel Elektronik33,20-6,2143,97
Karsan Otomotiv3,73-2,8614,77
Karsu Tekstil7,78-0,64-9,01
Kartal Yenilenebilir Enerji8,80

Kartonsan51,250,20-45,87
Katmerciler Ekipman2,74-5,52-11,04
Kent Gıda227,50-3,44-36,02
Kerevitaş Gıda4,38-1,13-33,43
Kervan Gıda16,723,7227,62
Kervansaray Yat. Holding0,61-4,69-51,59
Kiler GMYO1,65-2,94-34,26
Klimasan Klima20,10-1,4718,44
Koç Holding20,000,50-2,21
Konfrut Gıda16,24-5,25-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,20-4,40175,34
Konya Çimento980,001,24-13,27
Koray GMYO7,1520,1760,67
Kordsa Teknik Tekstil20,06-1,0829,00
Koza Altın106,10-2,129,72
Koza Madencilik13,51-1,03-12,78
Körfez GMYO5,04-1,18-13,10
Kristal Kola1,83-3,68-53,32
Kron Telekomünikasyon54,20-1,7247,12
Kuştur Kuşadası Turizm249,90-3,8858,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-3,21-8,26
Kütahya Porselen54,504,918,03
Kütahya Şeker15,80-8,35

Lider Faktoring2,83-4,07-17,01
Link Bilgisayar31,10-0,06-1,57
Logo Yazılım37,58-0,3220,68
Lokman Hekim Sağlık9,260,1129,18
Lüks Kadife46,74-1,9762,22
Makina Takım2,70-7,22-20,82
Marka Yatırım Holding4,29-8,33-33,28
Marmaris Altınyunus177,50-4,3159,77
Marshall246,500,69-19,63
Martı GMYO1,103,77-56,92
Martı Otel1,881,62-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım33,006,31

Mavi Giyim55,00-2,655,36
Mazhar Zorlu Holding37,363,6118,68
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi33,341,34

Mega Polietilen8,11-2,995,87
Menderes Tekstil2,08-0,95-32,69
Mercan Kimya10,08-0,98

Merit Turizm18,5018,5178,58
Merko Gıda4,90-1,01-43,29
Metemtur Yatırım5,455,62-32,59
Metro Holding1,59-2,45-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-3,81-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-2,75-24,03
Migros Ticaret34,000,53-20,56
Milpa3,82-3,78-16,96
Mistral GMYO4,02-6,51-14,65
MLP Sağlık22,920,2615,35
MMC San. ve Tic. Yat.6,02-6,5230,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,701,85-35,02
Mondi Tire Kutsan7,65-1,540,66
Naturel Enerji36,46-1,462,68
Naturelgaz7,93-5,93

Net Holding4,022,0317,20
Netaş Telekom.19,28-2,77-31,34
Niğbaş Niğde Beton11,31-5,36-78,25
Nuh Çimento37,66-4,85-21,59
Nurol GMYO12,120,3366,26
Odaş Elektrik1,84-2,13-52,82
Orge Enerji Elektrik5,72-1,7224,01
Orma Orman Mahsulleri28,50-1,7293,61
Osmanlı Menkul22,68-2,41-26,70
Ostim Endüstriyel Yat2,18-3,11-20,84
Otokar269,10-2,89-11,56
Oyak Çimento6,47-2,71-26,31
Oyak Yat. Ort.7,04-2,902,00
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,961,30

Oylum Sınai Yatırımlar3,98-1,73-15,50
Özak GMYO3,99-1,72-21,76
Özbal Çelik Boru14,155,20116,03
Özderici GMYO1,38-4,83-37,84
Özerden Plastik8,70-7,45-3,33
Pamukova Elektrik34,64-4,7862,48
Panora GMYO6,603,129,67
Papilon Savunma14,37-1,03-36,86
Park Elek.Madencilik4,69-3,89-12,66
Parsan27,88-0,9214,73
Pegasus71,60-2,39-4,02
Peker GMYO1,04-5,45-54,02
Penguen Gıda3,03-1,30-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,721,22

Pera GMYO1,25-2,34-28,64
Pergamon Dış Ticaret23,40-4,1027,67
Petkim5,34-1,847,23
Petrokent Turizm2.336,001,46157,72
Pınar Et ve Un16,79-2,21-23,28
Pınar Su7,05-3,16-5,11
Pınar Süt16,89-2,37-25,10
Plastikkart16,9111,4717,02
Polisan Holding2,66-2,56-30,81
Politeknik Metal356,40-1,41-12,16
Prizma Press Matbaacılık4,15-2,35-24,27
QNB Finans Fin. Kir.85,90-0,12-31,44
QNB Finansbank40,40-2,65-42,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,90-4,96

Ral Yatırım Holding3,71-6,08-16,44
Ray Sigorta10,18-1,17-34,11
Reysaş GMYO4,703,30-13,76
Reysaş Lojistik4,090,74-20,95
Rhea Girişim1,90-1,04-48,92
Rodrigo Tekstil16,14-2,0017,72
Royal Halı3,280,31-4,65
RTA Laboratuvarları20,181,46-33,36
Sabancı Holding8,99-1,10-18,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,654,79-29,69
Sanel Mühendislik4,893,6042,98
Sanifoam Sünger21,282,9056,47
Sanko Pazarlama9,36-4,000,99
Saray Matbaacılık4,14-0,24-52,79
Sarkuysan12,00-1,3237,97
Sasa Polyester30,329,54102,34
Say Yenilenebilir Enerji24,400,41186,72
Sekuro Plastik21,08-1,5051,00
Selçuk Ecza Deposu8,08-1,94-39,84
Selçuk Gıda4,50-4,05-9,64
Selva Gıda Sanayi7,4412,05

Senkron Güvenlik26,80-5,962,06
Serve Film Prodüksiyon17,000,006,25
Servet GMYO76,75-0,32-2,10
Seyitler Kimya16,784,2224,63
Silverline Endüstri6,103,21-29,07
Sinpaş GMYO4,4516,806,46
Smartiks Yazılım5,64-4,08-36,34
Sodaş Sodyum Sanayii21,621,98-17,91
Söktaş3,96-5,49-22,20
Sönmez Filament38,10-3,98-45,73
Sönmez Pamuklu13,40-0,67-44,17
Sumaş Suni Tahta59,10-2,4815,32
Şeker Fin. Kir.5,45-6,36-14,84
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,54-2,335,31
Şok Marketler Ticaret11,29-0,79-9,54
T. Halk Bankası4,75-3,85-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,19-4,00-38,22
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg16,930,18-6,31
Taç Tarım Ürünleri28,00-7,28165,91
Tat Gıda8,411,33-27,26
TAV Havalimanları24,24-3,7313,80
Taze Kuru Gıda212,50-2,48-1,76
Tek-Art Turizm1,45-2,03-28,22
Tekfen Holding14,37-4,07-12,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,74-0,30-22,17
Temapol Polimer Plastik15,054,9530,87
TGS Dış Ticaret11,94-1,32-6,06
Tofaş Oto. Fab.30,800,00-0,36
Torunlar GMYO3,281,23-15,90
Trabzon Liman29,90-1,97-6,91
Trabzonspor Sportif2,861,7817,21
Trend GMYO6,94-1,84-44,79
TSKB GMYO2,522,44-56,17
Tuğçelik12,31-0,3252,35
Tukaş6,70-2,76-30,86
Turcas Petrol3,572,00-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,70-8,49

Turkcell15,62-2,50-0,47
Tümosan Motor ve Traktör16,49-3,2817,20
Tüpraş94,75-1,92-12,27
Türk Hava Yolları13,08-3,611,32
Türk İlaç Serum30,984,17

Türk Prysmian Kablo11,99-4,23-0,60
Türk Telekom6,37-3,34-21,28
Türk Traktör166,90-2,11-2,04
Türker Proje Gayrimenkul121,20-3,667,35
Türkiye Sigorta4,65-2,92-24,73
Ufuk Yatırım13,75-0,362,61
Ulaşlar Turizm Yat.3,90-3,70-8,02
Ulusoy Elektrik54,80-2,496,72
Ulusoy Un Sanayi4,891,03-3,90
Umpaş Holding1,26-3,08-51,72
Uşak Seramik1,74-6,45-25,64
Utopya Turizm19,83-0,85-48,89
Uzertaş Boya36,18-3,52-36,08
Ülker Bisküvi19,82-1,98-11,19
Ünlü Yatırım Holding4,57-4,99

Vakıf Fin. Kir.9,09-0,11166,73
Vakıf GMYO1,45-1,36-39,55
Vakıf Yat. Ort.7,02-0,71-4,62
Vakıflar Bankası3,49-0,85-25,90
Vakko Tekstil10,91-2,1574,10
Vanet Gıda5,01-3,28-35,19
VBT Yazılım15,87

Verusa Holding45,54-1,090,98
Verusaturk Girisim21,30-3,6262,84
Vestel31,480,4549,48
Vestel Beyaz Eşya45,800,0418,82
Viking Kağıt5,211,56-42,11
Yapı ve Kredi Bank.2,300,88-23,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,56-2,63-10,03
Yataş12,74-0,62-11,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,031,77-8,41
Yeni Gimat GMYO14,061,4421,29
Yeşil GMYO1,030,00-25,36
Yeşil Yapı1,12-3,45-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,343,08-45,28
Yibitaş İnşaat Malzeme11.414,40-4,04-26,83
Yonga Mobilya21,90-0,45-26,48
Yükselen Çelik4,92-1,80-5,96
Yünsa10,98-1,35-20,96
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Ziraat Portfoy YP Tekn. ve Ilet. 10 Endeks Hsy Byf14,73

Ziraat Portföy BİST 50-30 Endeksi Hsy Byf14,64

Zorlu Enerji1,870,00-32,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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