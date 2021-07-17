Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)

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Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 -1,79 -18,52 İş Bankası (C) 5,20 -1,33 -23,45 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 -8,70 10,53 İş Fin.Kir. 2,84 -2,74 -26,42 İş Girişim 9,43 2,50 -50,24 İş GMYO 1,86 -1,06 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,11 -4,31 -21,01 İş Yat. Ort. 2,75 -2,48 -18,23 İşbir Holding 5.403,30 -1,76 97,37 Işık Plastik 35,72 3,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 -23,68 İttifak Holding 1,42 -2,74 -36,32 İz Hayvancılık Tarım 18,40 -2,02 2,22 İzmir Demir Çelik 2,33 -3,72 -29,60 İzmir Fırça 5,15 -2,65 -7,37 Jantsa Jant Sanayi 73,35 -2,33 76,97 Kafein Yazılım 25,28 -4,24 18,46 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,88 -4,04 Kaplamin 19,43 -3,62 -42,51 Kardemir (A) 6,60 1,85 10,92 Kardemir (B) 6,47 0,31 22,77 Kardemir (D) 7,38 2,22 27,68 Karel Elektronik 33,20 -6,21 43,97 Karsan Otomotiv 3,73 -2,86 14,77 Karsu Tekstil 7,78 -0,64 -9,01 Kartal Yenilenebilir Enerji 8,80 Kartonsan 51,25 0,20 -45,87 Katmerciler Ekipman 2,74 -5,52 -11,04 Kent Gıda 227,50 -3,44 -36,02 Kerevitaş Gıda 4,38 -1,13 -33,43 Kervan Gıda 16,72 3,72 27,62 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -4,69 -51,59 Kiler GMYO 1,65 -2,94 -34,26 Klimasan Klima 20,10 -1,47 18,44 Koç Holding 20,00 0,50 -2,21 Konfrut Gıda 16,24 -5,25 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,20 -4,40 175,34 Konya Çimento 980,00 1,24 -13,27 Koray GMYO 7,15 20,17 60,67 Kordsa Teknik Tekstil 20,06 -1,08 29,00 Koza Altın 106,10 -2,12 9,72 Koza Madencilik 13,51 -1,03 -12,78 Körfez GMYO 5,04 -1,18 -13,10 Kristal Kola 1,83 -3,68 -53,32 Kron Telekomünikasyon 54,20 -1,72 47,12 Kuştur Kuşadası Turizm 249,90 -3,88 58,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -3,21 -8,26 Kütahya Porselen 54,50 4,91 8,03 Kütahya Şeker 15,80 -8,35 Lider Faktoring 2,83 -4,07 -17,01 Link Bilgisayar 31,10 -0,06 -1,57 Logo Yazılım 37,58 -0,32 20,68 Lokman Hekim Sağlık 9,26 0,11 29,18 Lüks Kadife 46,74 -1,97 62,22 Makina Takım 2,70 -7,22 -20,82 Marka Yatırım Holding 4,29 -8,33 -33,28 Marmaris Altınyunus 177,50 -4,31 59,77 Marshall 246,50 0,69 -19,63 Martı GMYO 1,10 3,77 -56,92 Martı Otel 1,88 1,62 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 33,00 6,31 Mavi Giyim 55,00 -2,65 5,36 Mazhar Zorlu Holding 37,36 3,61 18,68 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 33,34 1,34 Mega Polietilen 8,11 -2,99 5,87 Menderes Tekstil 2,08 -0,95 -32,69 Mercan Kimya 10,08 -0,98 Merit Turizm 18,50 18,51 78,58 Merko Gıda 4,90 -1,01 -43,29 Metemtur Yatırım 5,45 5,62 -32,59 Metro Holding 1,59 -2,45 -23,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 -3,81 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -2,75 -24,03 Migros Ticaret 34,00 0,53 -20,56 Milpa 3,82 -3,78 -16,96 Mistral GMYO 4,02 -6,51 -14,65 MLP Sağlık 22,92 0,26 15,35 MMC San. ve Tic. Yat. 6,02 -6,52 30,87 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,70 1,85 -35,02 Mondi Tire Kutsan 7,65 -1,54 0,66 Naturel Enerji 36,46 -1,46 2,68 Naturelgaz 7,93 -5,93 Net Holding 4,02 2,03 17,20 Netaş Telekom. 19,28 -2,77 -31,34 Niğbaş Niğde Beton 11,31 -5,36 -78,25 Nuh Çimento 37,66 -4,85 -21,59 Nurol GMYO 12,12 0,33 66,26 Odaş Elektrik 1,84 -2,13 -52,82 Orge Enerji Elektrik 5,72 -1,72 24,01 Orma Orman Mahsulleri 28,50 -1,72 93,61 Osmanlı Menkul 22,68 -2,41 -26,70 Ostim Endüstriyel Yat 2,18 -3,11 -20,84 Otokar 269,10 -2,89 -11,56 Oyak Çimento 6,47 -2,71 -26,31 Oyak Yat. Ort. 7,04 -2,90 2,00 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,96 1,30 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -1,73 -15,50 Özak GMYO 3,99 -1,72 -21,76 Özbal Çelik Boru 14,15 5,20 116,03 Özderici GMYO 1,38 -4,83 -37,84 Özerden Plastik 8,70 -7,45 -3,33 Pamukova Elektrik 34,64 -4,78 62,48 Panora GMYO 6,60 3,12 9,67 Papilon Savunma 14,37 -1,03 -36,86 Park Elek.Madencilik 4,69 -3,89 -12,66 Parsan 27,88 -0,92 14,73 Pegasus 71,60 -2,39 -4,02 Peker GMYO 1,04 -5,45 -54,02 Penguen Gıda 3,03 -1,30 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,72 1,22 Pera GMYO 1,25 -2,34 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 23,40 -4,10 27,67 Petkim 5,34 -1,84 7,23 Petrokent Turizm 2.336,00 1,46 157,72 Pınar Et ve Un 16,79 -2,21 -23,28 Pınar Su 7,05 -3,16 -5,11 Pınar Süt 16,89 -2,37 -25,10 Plastikkart 16,91 11,47 17,02 Polisan Holding 2,66 -2,56 -30,81 Politeknik Metal 356,40 -1,41 -12,16 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -2,35 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 85,90 -0,12 -31,44 QNB Finansbank 40,40 -2,65 -42,57 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 -4,96 Ral Yatırım Holding 3,71 -6,08 -16,44 Ray Sigorta 10,18 -1,17 -34,11 Reysaş GMYO 4,70 3,30 -13,76 Reysaş Lojistik 4,09 0,74 -20,95 Rhea Girişim 1,90 -1,04 -48,92 Rodrigo Tekstil 16,14 -2,00 17,72 Royal Halı 3,28 0,31 -4,65 RTA Laboratuvarları 20,18 1,46 -33,36 Sabancı Holding 8,99 -1,10 -18,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,65 4,79 -29,69 Sanel Mühendislik 4,89 3,60 42,98 Sanifoam Sünger 21,28 2,90 56,47 Sanko Pazarlama 9,36 -4,00 0,99 Saray Matbaacılık 4,14 -0,24 -52,79 Sarkuysan 12,00 -1,32 37,97 Sasa Polyester 30,32 9,54 102,34 Say Yenilenebilir Enerji 24,40 0,41 186,72 Sekuro Plastik 21,08 -1,50 51,00 Selçuk Ecza Deposu 8,08 -1,94 -39,84 Selçuk Gıda 4,50 -4,05 -9,64 Selva Gıda Sanayi 7,44 12,05 Senkron Güvenlik 26,80 -5,96 2,06 Serve Film Prodüksiyon 17,00 0,00 6,25 Servet GMYO 76,75 -0,32 -2,10 Seyitler Kimya 16,78 4,22 24,63 Silverline Endüstri 6,10 3,21 -29,07 Sinpaş GMYO 4,45 16,80 6,46 Smartiks Yazılım 5,64 -4,08 -36,34 Sodaş Sodyum Sanayii 21,62 1,98 -17,91 Söktaş 3,96 -5,49 -22,20 Sönmez Filament 38,10 -3,98 -45,73 Sönmez Pamuklu 13,40 -0,67 -44,17 Sumaş Suni Tahta 59,10 -2,48 15,32 Şeker Fin. Kir. 5,45 -6,36 -14,84 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 7,54 -2,33 5,31 Şok Marketler Ticaret 11,29 -0,79 -9,54 T. Halk Bankası 4,75 -3,85 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,19 -4,00 -38,22 T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43 T.Tuborg 16,93 0,18 -6,31 Taç Tarım Ürünleri 28,00 -7,28 165,91 Tat Gıda 8,41 1,33 -27,26 TAV Havalimanları 24,24 -3,73 13,80 Taze Kuru Gıda 212,50 -2,48 -1,76 Tek-Art Turizm 1,45 -2,03 -28,22 Tekfen Holding 14,37 -4,07 -12,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 -0,30 -22,17 Temapol Polimer Plastik 15,05 4,95 30,87 TGS Dış Ticaret 11,94 -1,32 -6,06 Tofaş Oto. Fab. 30,80 0,00 -0,36 Torunlar GMYO 3,28 1,23 -15,90 Trabzon Liman 29,90 -1,97 -6,91 Trabzonspor Sportif 2,86 1,78 17,21 Trend GMYO 6,94 -1,84 -44,79 TSKB GMYO 2,52 2,44 -56,17 Tuğçelik 12,31 -0,32 52,35 Tukaş 6,70 -2,76 -30,86 Turcas Petrol 3,57 2,00 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,70 -8,49 Turkcell 15,62 -2,50 -0,47 Tümosan Motor ve Traktör 16,49 -3,28 17,20 Tüpraş 94,75 -1,92 -12,27 Türk Hava Yolları 13,08 -3,61 1,32 Türk İlaç Serum 30,98 4,17 Türk Prysmian Kablo 11,99 -4,23 -0,60 Türk Telekom 6,37 -3,34 -21,28 Türk Traktör 166,90 -2,11 -2,04 Türker Proje Gayrimenkul 121,20 -3,66 7,35 Türkiye Sigorta 4,65 -2,92 -24,73 Ufuk Yatırım 13,75 -0,36 2,61 Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 -3,70 -8,02 Ulusoy Elektrik 54,80 -2,49 6,72 Ulusoy Un Sanayi 4,89 1,03 -3,90 Umpaş Holding 1,26 -3,08 -51,72 Uşak Seramik 1,74 -6,45 -25,64 Utopya Turizm 19,83 -0,85 -48,89 Uzertaş Boya 36,18 -3,52 -36,08 Ülker Bisküvi 19,82 -1,98 -11,19 Ünlü Yatırım Holding 4,57 -4,99 Vakıf Fin. Kir. 9,09 -0,11 166,73 Vakıf GMYO 1,45 -1,36 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 7,02 -0,71 -4,62 Vakıflar Bankası 3,49 -0,85 -25,90 Vakko Tekstil 10,91 -2,15 74,10 Vanet Gıda 5,01 -3,28 -35,19 VBT Yazılım 15,87 Verusa Holding 45,54 -1,09 0,98 Verusaturk Girisim 21,30 -3,62 62,84 Vestel 31,48 0,45 49,48 Vestel Beyaz Eşya 45,80 0,04 18,82 Viking Kağıt 5,21 1,56 -42,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 0,88 -23,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,56 -2,63 -10,03 Yataş 12,74 -0,62 -11,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,03 1,77 -8,41 Yeni Gimat GMYO 14,06 1,44 21,29 Yeşil GMYO 1,03 0,00 -25,36 Yeşil Yapı 1,12 -3,45 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,34 3,08 -45,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.414,40 -4,04 -26,83 Yonga Mobilya 21,90 -0,45 -26,48 Yükselen Çelik 4,92 -1,80 -5,96 Yünsa 10,98 -1,35 -20,96 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Ziraat Portfoy YP Tekn. ve Ilet. 10 Endeks Hsy Byf 14,73 Ziraat Portföy BİST 50-30 Endeksi Hsy Byf 14,64 Zorlu Enerji 1,87 0,00 -32,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu