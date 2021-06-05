Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)

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Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.799,90 5,01 -11,60 İş Bankası (C) 5,18 1,57 -23,74 İş Bankası (Kur.) 290.000,00 -26,77 -23,68 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 9,50 -14,10 -49,87 İş GMYO 1,87 1,63 -26,38 İş Y. Men. Değ. 16,12 -5,57 -2,88 İş Yat. Ort. 2,87 -1,03 -14,66 İşbir Holding 7.200,00 -7,45 163,00 Işık Plastik 30,50 0,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -4,17 -19,30 İttifak Holding 1,65 -2,37 -26,01 İz Hayvancılık Tarım 20,18 -10,15 12,11 İzmir Demir Çelik 2,23 -1,33 -32,62 İzmir Fırça 6,49 -11,10 16,73 Jantsa Jant Sanayi 86,60 -1,81 108,94 Kafein Yazılım 25,58 4,32 19,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,43 -6,33 Kaplamin 20,82 -0,86 -38,40 Kardemir (A) 7,01 -2,09 17,82 Kardemir (B) 6,89 -2,13 30,74 Kardemir (D) 7,75 -1,77 34,08 Karel Elektronik 30,84 -6,55 33,74 Karsan Otomotiv 3,91 -16,27 20,31 Karsu Tekstil 9,06 7,22 5,96 Kartonsan 57,30 -0,69 -39,48 Katmerciler Ekipman 3,39 0,30 10,06 Kent Gıda 266,00 -2,56 -25,20 Kerevitaş Gıda 4,64 1,53 -29,48 Kervan Gıda 15,64 -1,94 18,31 Kervansaray Yat. Holding 0,72 5,88 -42,86 Kiler GMYO 1,87 1,08 -25,50 Klimasan Klima 23,78 4,48 40,13 Koç Holding 18,92 1,83 -7,49 Konfrut Gıda 16,74 9,27 -0,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,05 5,18 195,82 Konya Çimento 833,30 -5,93 -26,26 Kordsa Teknik Tekstil 22,44 -0,18 44,31 Koza Altın 120,80 0,92 24,92 Koza Madencilik 16,69 6,24 7,75 Körfez GMYO 4,97 2,05 -14,31 Kristal Kola 2,03 0,00 -48,21 Kron Telekomünikasyon 49,44 1,31 34,20 Kuştur Kuşadası Turizm 314,10 -4,82 99,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 -2,50 1,74 Kütahya Porselen 32,18 -19,79 -36,21 Lider Faktoring 2,88 6,67 -15,54 Link Bilgisayar 33,10 0,28 4,76 Logo Yazılım 143,50 -1,58 15,21 Lokman Hekim Sağlık 15,82 -1,31 47,13 Lüks Kadife 54,60 -5,62 88,93 Makina Takım 2,94 0,34 -13,78 Marka Yatırım Holding 4,83 -4,55 -24,88 Marmaris Altınyunus 214,10 0,05 92,71 Marshall 276,80 -1,14 -9,75 Martı GMYO 1,24 -13,29 -54,91 Martı Otel 2,19 0,46 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,18 4,39 Mavi Giyim 48,32 -1,23 -7,43 Mazhar Zorlu Holding 41,06 41,59 30,43 Mega Polietilen 7,80 -0,64 1,83 Menderes Tekstil 2,21 2,31 -28,48 Mercan Kimya 9,25 -2,84 Merit Turizm 216,00 -8,47 158,06 Merko Gıda 5,77 -0,86 -33,22 Metemtur Yatırım 25,00 0,00 13,12 Metro Holding 1,80 2,27 -13,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 0,42 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,54 -19,74 Migros Ticaret 34,32 -2,44 -19,81 Milpa 4,13 4,03 -10,22 Mistral GMYO 4,79 -1,64 1,70 MLP Sağlık 22,12 -3,66 11,32 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 7,91 63,04 Mondi Tire Kutsan 7,03 -3,43 -7,50 Naturel Enerji 38,08 13,88 7,24 Naturelgaz 9,36 3,08 Net Holding 5,46 -3,36 59,18 Netaş Telekom. 21,30 -0,09 -24,15 Niğbaş Niğde Beton 12,40 1,31 -76,15 Nuh Çimento 46,26 -2,94 -3,68 Nurol GMYO 13,36 -1,26 83,26 Odaş Elektrik 2,12 -8,62 -45,64 Olmuksan-IP 7,73 1,84 -34,77 Orge Enerji Elektrik 10,12 6,30 37,13 Orma Orman Mahsulleri 33,00 -0,90 124,18 Osmanlı Menkul 24,90 -7,64 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 7,05 -11,76 Otokar 302,20 1,10 -0,69 Oyak Çimento 7,20 -0,14 -18,00 Oyak Yat. Ort. 8,25 8,03 19,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 3,81 -13,16 Özak GMYO 4,15 0,97 -18,63 Özbal Çelik Boru 7,50 -0,27 14,50 Özderici GMYO 1,66 1,84 -25,23 Özerden Plastik 10,17 13,76 13,00 Pamukova Elektrik 33,20 18,49 55,72 Panora GMYO 6,33 3,77 3,64 Papilon Savunma 15,63 -1,70 -31,33 Park Elek.Madencilik 5,16 1,57 -3,91 Parsan 29,26 1,74 20,41 Pegasus 81,70 0,43 9,52 Peker GMYO 1,02 -1,10 -54,91 Penguen Gıda 3,39 3,35 -32,87 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 0,06 Pera GMYO 1,34 1,52 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 24,22 -2,73 32,14 Petkim 6,32 0,96 26,91 Petrokent Turizm 2.691,00 14,75 196,89 Pınar Et ve Un 19,19 0,00 -12,31 Pınar Su 7,63 0,39 2,69 Pınar Süt 18,21 0,33 -19,25 Plastikkart 14,29 3,48 -1,11 Polisan Holding 2,85 0,35 -25,87 Politeknik Metal 305,00 3,46 -24,83 Prizma Press Matbaacılık 4,67 0,86 -14,78 QNB Finans Fin. Kir. 91,65 -3,93 -26,86 QNB Finansbank 44,52 3,15 -36,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 5,51 Ral Yatırım Holding 3,34 -0,89 -24,77 Ray Sigorta 10,25 -0,77 -33,66 Reysaş GMYO 3,69 -3,91 -32,29 Reysaş Lojistik 3,89 6,87 -24,82 Rhea Girişim 2,13 -3,62 -42,74 Rodrigo Tekstil 15,56 -3,11 13,49 Royal Halı 3,43 -0,58 -0,29 RTA Laboratuvarları 20,64 -4,88 -31,84 Sabancı Holding 9,24 7,07 -16,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,84 3,57 -27,94 Sanel Mühendislik 3,86 2,93 12,87 Sanifoam Sünger 15,02 -8,97 10,44 Sanko Pazarlama 10,54 0,48 13,73 Saray Matbaacılık 5,19 7,01 -40,82 Sarkuysan 14,31 -3,70 64,53 Sasa Polyester 33,32 4,65 122,36 Say Yenilenebilir Enerji 27,46 -4,65 222,68 Sekuro Plastik 20,70 1,07 48,28 Selçuk Ecza Deposu 8,91 0,34 -33,67 Selçuk Gıda 3,87 -5,38 -22,29 Senkron Güvenlik 32,60 6,89 24,14 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -0,26 -3,13 Servet GMYO 89,75 1,99 14,48 Seyitler Kimya 23,76 -4,42 -5,30 Silverline Endüstri 5,37 1,51 -37,56 Sinpaş GMYO 4,14 13,11 -0,96 Smartiks Yazılım 5,67 -2,24 -36,00 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 -0,96 2,07 Söktaş 4,95 3,34 -2,75 Sönmez Filament 40,06 -5,83 -42,93 Sönmez Pamuklu 16,30 0,62 -32,08 Sumaş Suni Tahta 59,90 -3,15 16,88 Şeker Fin. Kir. 6,48 -3,43 1,25 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 8,07 3,90 12,72 Şok Marketler Ticaret 10,92 -3,87 -13,47 T. Halk Bankası 4,82 5,01 -13,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,44 1,42 -30,97 T.S.K.B. 1,37 3,79 -21,56 T.Tuborg 18,00 -2,17 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -1,46 118,42 Tat Gıda 8,82 -1,78 -23,71 TAV Havalimanları 25,96 10,85 21,88 Taze Kuru Gıda 218,50 -4,92 1,02 Tek-Art Turizm 1,85 7,56 -8,42 Tekfen Holding 15,18 -0,26 -7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 -1,36 -16,28 Temapol Polimer Plastik 13,92 -5,95 21,04 TGS Dış Ticaret 12,46 -1,50 -1,97 Tofaş Oto. Fab. 30,26 4,71 -2,11 Torunlar GMYO 3,47 4,20 -11,03 Trabzon Liman 34,10 -0,76 6,16 Trabzonspor Sportif 2,54 -0,39 4,10 Trend GMYO 7,15 -0,14 -43,12 TSKB GMYO 3,89 4,57 -32,35 Tuğçelik 11,42 5,64 41,34 Tukaş 6,83 -1,01 -29,51 Turcas Petrol 4,12 3,00 -15,05 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,35 -1,16 Turkcell 16,19 2,60 3,16 Tümosan Motor ve Traktör 17,91 -4,12 27,29 Tüpraş 103,00 5,53 -4,63 Türk Hava Yolları 14,04 8,17 8,75 Türk İlaç Serum 38,84 -8,14 Türk Prysmian Kablo 12,22 -0,65 1,31 Türk Telekom 7,08 2,61 -14,86 Türk Traktör 183,90 -0,33 7,94 Türker Proje Gayrimenkul 146,10 5,79 29,41 Türkiye Sigorta 5,14 -1,72 -16,80 Ufuk Yatırım 13,75 5,20 2,61 Ulaşlar Turizm Yat. 4,47 -4,69 5,42 Ulusoy Elektrik 57,65 2,95 12,27 Ulusoy Un Sanayi 5,44 3,23 6,91 Umpaş Holding 1,40 -5,41 -46,36 Uşak Seramik 2,09 -10,68 -10,68 Utopya Turizm 26,50 -6,36 -31,70 Uzertaş Boya 39,00 -9,30 -31,10 Ülker Bisküvi 21,90 -0,73 -1,87 Vakıf Fin. Kir. 10,15 -3,33 138,26 Vakıf GMYO 2,23 -0,89 -33,04 Vakıf Yat. Ort. 5,67 -2,07 -22,96 Vakıflar Bankası 3,61 1,40 -23,35 Vakko Tekstil 13,91 29,76 121,98 Vanet Gıda 5,38 -1,65 -30,40 Verusa Holding 52,80 -6,38 17,07 Verusaturk Girisim 25,06 -1,73 91,59 Vestel 31,16 -1,45 47,96 Vestel Beyaz Eşya 49,16 -0,38 23,67 Viking Kağıt 5,86 -7,86 -34,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,50 11,68 46,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 2,31 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 74,85 -5,73 3,41 Yataş 14,98 -9,21 3,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,44 26,86 0,91 Yeni Gimat GMYO 13,43 -1,54 15,85 Yeşil GMYO 1,14 3,64 -17,39 Yeşil Yapı 1,34 -0,74 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 77,00 -6,38 -19,24 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 -2,68 -6,74 Yonga Mobilya 24,50 0,99 -17,75 Yükselen Çelik 5,44 5,22 3,98 Yünsa 14,04 4,23 1,07 Ziraat Gayrimenkul 1,62 1,25 Zorlu Enerji 2,06 2,49 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi