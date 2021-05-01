Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (9)
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.997,90
|8,16
|-3,71
|İş Bankası (C)
|4,87
|0,21
|-28,31
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,33
|13,27
|-13,73
|İş Girişim
|16,25
|1,56
|-14,25
|İş GMYO
|1,86
|2,76
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,36
|8,17
|-7,46
|İş Yat. Ort.
|2,84
|4,41
|-15,55
|İşbir Holding
|6.850,00
|10,84
|150,00
|Işık Plastik
|29,74
|4,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|5,21
|-11,40
|İttifak Holding
|1,80
|0,00
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|16,84
|5,58
|-6,44
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|1,37
|-32,92
|İzmir Fırça
|9,25
|17,24
|66,37
|Jantsa Jant Sanayi
|747,30
|3,79
|126,79
|Kafein Yazılım
|25,90
|8,19
|21,37
|Kaplamin
|24,36
|18,37
|-27,93
|Kardemir (A)
|6,29
|7,34
|5,71
|Kardemir (B)
|6,34
|8,93
|20,30
|Kardemir (D)
|7,16
|2,73
|23,88
|Karel Elektronik
|29,56
|9,48
|28,19
|Karsan Otomotiv
|3,36
|0,30
|3,38
|Karsu Tekstil
|11,70
|-8,59
|36,84
|Kartonsan
|50,95
|1,09
|-46,18
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|2,09
|11,04
|Kent Gıda
|350,00
|-1,41
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|5,35
|6,36
|-18,69
|Kervan Gıda
|16,36
|4,74
|23,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|5,88
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,82
|4,00
|-27,49
|Klimasan Klima
|24,40
|15,53
|43,78
|Koç Holding
|18,31
|6,39
|-10,48
|Konfrut Gıda
|16,71
|12,91
|-1,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,65
|25,27
|189,91
|Konya Çimento
|894,00
|5,74
|-20,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,34
|4,88
|43,67
|Koza Altın
|113,00
|4,82
|16,86
|Koza Madencilik
|13,77
|2,00
|-11,10
|Körfez GMYO
|5,12
|8,25
|-11,72
|Kristal Kola
|2,25
|10,29
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|4,67
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|292,00
|30,71
|85,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|0,93
|-5,22
|Kütahya Porselen
|52,35
|7,67
|3,77
|Lider Faktoring
|2,83
|6,39
|-17,01
|Link Bilgisayar
|36,30
|6,14
|13,88
|Logo Yazılım
|162,00
|9,24
|30,06
|Lokman Hekim Sağlık
|16,81
|6,39
|56,34
|Lüks Kadife
|60,30
|26,26
|108,65
|Makina Takım
|3,33
|6,39
|-2,35
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|-2,55
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|228,00
|29,55
|105,22
|Marshall
|247,00
|0,69
|-19,47
|Martı GMYO
|1,79
|1,13
|-34,91
|Martı Otel
|2,03
|20,83
|-4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,94
|-12,09
|Mavi Giyim
|43,28
|5,56
|-17,09
|Mazhar Zorlu Holding
|31,44
|2,88
|-0,13
|Mega Polietilen
|6,42
|7,18
|-16,19
|Menderes Tekstil
|2,37
|6,28
|-23,30
|Merit Turizm
|253,30
|50,42
|202,63
|Merko Gıda
|6,10
|5,72
|-29,40
|Metemtur Yatırım
|27,50
|9,56
|24,43
|Metro Holding
|1,89
|2,16
|-9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|9,85
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-0,98
|-12,88
|Migros Ticaret
|36,30
|3,89
|-15,19
|Milpa
|4,10
|1,74
|-10,87
|Mistral GMYO
|5,01
|4,59
|6,37
|MLP Sağlık
|24,44
|10,99
|23,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,04
|24,60
|53,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,18
|16,82
|-18,68
|Naturel Enerji
|37,00
|4,34
|4,20
|Naturelgaz
|10,10
|-3,35
|Net Holding
|5,73
|13,92
|67,06
|Netaş Telekom.
|24,48
|8,22
|-12,82
|Niğbaş Niğde Beton
|14,40
|3,30
|-72,31
|Nuh Çimento
|56,65
|8,01
|17,95
|Nurol GMYO
|13,20
|15,79
|81,07
|Odaş Elektrik
|2,47
|-5,00
|-36,67
|Olmuksan-IP
|7,31
|0,27
|-38,31
|Orge Enerji Elektrik
|10,67
|-0,56
|44,58
|Orma Orman Mahsulleri
|37,00
|33,09
|151,36
|Osmanlı Menkul
|26,88
|-1,03
|-13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|-2,62
|-19,02
|Otokar
|346,00
|7,15
|13,71
|Oyak Çimento
|6,88
|-0,29
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|7,78
|1,97
|11,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|20,18
|-12,74
|Özak GMYO
|4,47
|0,68
|-12,35
|Özbal Çelik Boru
|7,30
|4,58
|11,45
|Özderici GMYO
|1,59
|4,61
|-28,38
|Özerden Plastik
|8,05
|5,64
|-10,56
|Pamukova Elektrik
|30,62
|0,39
|43,62
|Panora GMYO
|6,22
|2,47
|1,84
|Papilon Savunma
|17,45
|10,09
|-23,33
|Park Elek.Madencilik
|5,63
|12,38
|4,84
|Parsan
|29,32
|6,23
|20,66
|Pegasus
|73,55
|16,56
|-1,41
|Peker GMYO
|1,20
|-11,76
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,53
|3,22
|-30,10
|Pera GMYO
|1,36
|4,62
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,94
|10,01
|41,53
|Petkim
|6,71
|6,68
|34,74
|Petrokent Turizm
|2.550,00
|13,33
|181,33
|Pınar Et ve Un
|23,30
|10,16
|6,47
|Pınar Su
|7,78
|4,29
|4,71
|Pınar Süt
|19,64
|5,03
|-12,90
|Plastikkart
|14,20
|14,33
|-1,73
|Polisan Holding
|2,98
|6,81
|-22,49
|Politeknik Metal
|309,00
|5,10
|-23,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|2,85
|-7,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,80
|16,37
|-17,16
|QNB Finansbank
|48,94
|17,87
|-30,43
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,80
|-3,63
|Ral Yatırım Holding
|3,83
|24,76
|-13,74
|Ray Sigorta
|12,35
|-0,08
|-20,06
|Reysaş GMYO
|4,41
|8,09
|-19,08
|Reysaş Lojistik
|4,00
|31,15
|-22,69
|Rhea Girişim
|2,21
|3,27
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,85
|0,22
|30,20
|Royal Halı
|3,44
|4,24
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|-0,66
|-20,74
|Sabancı Holding
|8,09
|2,66
|-26,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,47
|2,67
|-22,15
|Sanel Mühendislik
|4,07
|-3,55
|19,01
|Sanifoam Sünger
|15,75
|1,74
|15,81
|Sanko Pazarlama
|11,30
|6,50
|20,34
|Saray Matbaacılık
|4,26
|10,94
|-51,43
|Sarkuysan
|15,00
|4,68
|69,68
|Sasa Polyester
|35,80
|8,51
|138,91
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,80
|21,34
|250,18
|Sekuro Plastik
|28,14
|23,64
|101,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,05
|3,08
|-25,18
|Selçuk Gıda
|3,58
|13,65
|-28,11
|Senkron Güvenlik
|31,04
|-8,71
|18,20
|Serve Film Prodüksiyon
|16,10
|3,87
|0,63
|Servet GMYO
|90,20
|14,18
|15,05
|Seyitler Kimya
|24,64
|29,96
|-1,80
|Silverline Endüstri
|5,44
|9,90
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|3,97
|3,39
|-5,02
|Smartiks Yazılım
|6,23
|13,69
|-29,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,46
|10,76
|15,66
|Söktaş
|4,08
|0,74
|-19,84
|Sönmez Filament
|33,50
|-10,76
|-52,28
|Sönmez Pamuklu
|16,89
|-7,70
|-29,63
|Sumaş Suni Tahta
|68,60
|15,10
|33,85
|Şeker Fin. Kir.
|7,78
|20,06
|21,56
|Şekerbank
|1,09
|3,81
|-27,81
|Şişe Cam
|7,51
|3,59
|2,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,10
|-1,55
|-4,12
|T. Halk Bankası
|4,29
|2,14
|-22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,12
|1,19
|-28,78
|T.S.K.B.
|1,26
|4,13
|-27,86
|T.Tuborg
|17,50
|6,06
|-3,15
|Taç Tarım Ürünleri
|26,30
|11,91
|149,76
|Tat Gıda
|9,68
|4,20
|-16,27
|TAV Havalimanları
|21,52
|19,42
|1,03
|Taze Kuru Gıda
|273,50
|14,44
|26,44
|Tek-Art Turizm
|1,57
|12,14
|-22,28
|Tekfen Holding
|16,09
|4,62
|-1,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|-5,79
|-20,90
|Temapol Polimer Plastik
|13,85
|-0,29
|20,43
|TGS Dış Ticaret
|12,29
|-1,76
|-3,30
|Tofaş Oto. Fab.
|29,84
|4,26
|-3,47
|Torunlar GMYO
|3,57
|2,88
|-8,46
|Trabzon Liman
|28,60
|8,25
|-10,96
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|2,73
|-22,95
|Trend GMYO
|6,05
|10,40
|-51,87
|TSKB GMYO
|4,18
|0,72
|-27,30
|Tuğçelik
|8,07
|25,70
|-0,12
|Tukaş
|7,23
|3,14
|-25,39
|Turcas Petrol
|3,55
|0,28
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,41
|-6,13
|Turkcell
|14,84
|1,50
|-5,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,60
|12,81
|46,41
|Tüpraş
|87,75
|1,45
|-18,75
|Türk Hava Yolları
|12,23
|8,52
|-5,27
|Türk İlaç Serum
|41,36
|12,39
|Türk Prysmian Kablo
|9,13
|-1,51
|-24,55
|Türk Telekom
|6,37
|3,58
|-23,39
|Türk Traktör
|208,80
|1,66
|22,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,00
|-1,89
|15,15
|Türkiye Sigorta
|5,64
|3,11
|-8,71
|Ufuk Yatırım
|18,13
|19,28
|35,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,89
|11,14
|15,33
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|4,72
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|5,69
|4,21
|11,82
|Umpaş Holding
|1,73
|-1,14
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,69
|8,91
|14,96
|Utopya Turizm
|30,00
|34,41
|-22,68
|Uzertaş Boya
|45,18
|31,64
|-20,18
|Ülker Bisküvi
|22,00
|5,57
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|26,28
|21,89
|516,90
|Vakıf GMYO
|2,46
|-1,69
|-26,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|7,46
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,42
|0,59
|-27,39
|Vakko Tekstil
|12,87
|5,44
|105,38
|Vanet Gıda
|6,31
|11,48
|-18,37
|Verusa Holding
|54,60
|2,25
|21,06
|Verusaturk Girisim
|29,00
|10,27
|121,71
|Vestel
|28,80
|-4,82
|36,75
|Vestel Beyaz Eşya
|53,75
|0,47
|31,48
|Viking Kağıt
|6,28
|1,29
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,81
|3,94
|30,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,96
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|86,15
|-1,71
|19,02
|Yataş
|16,87
|6,10
|16,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,81
|2,55
|-36,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,66
|2,51
|9,21
|Yeşil GMYO
|1,12
|4,67
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,40
|2,19
|-23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|78,00
|-0,70
|-18,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.301,10
|5,54
|-8,33
|Yonga Mobilya
|24,50
|5,69
|-17,75
|Yükselen Çelik
|5,54
|8,84
|5,89
|Yünsa
|12,40
|9,44
|-10,74
|Zorlu Enerji
|1,99
|-1,00
|-28,16
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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