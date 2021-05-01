Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (9)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (9)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.997,908,16-3,71
İş Bankası (C)4,870,21-28,31
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,3313,27-13,73
İş Girişim16,251,56-14,25
İş GMYO1,862,76-26,77
İş Y. Men. Değ.15,368,17-7,46
İş Yat. Ort.2,844,41-15,55
İşbir Holding6.850,0010,84150,00
Işık Plastik29,744,87

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,015,21-11,40
İttifak Holding1,800,00-19,28
İz Hayvancılık Tarım16,845,58-6,44
İzmir Demir Çelik2,221,37-32,92
İzmir Fırça9,2517,2466,37
Jantsa Jant Sanayi747,303,79126,79
Kafein Yazılım25,908,1921,37
Kaplamin24,3618,37-27,93
Kardemir (A)6,297,345,71
Kardemir (B)6,348,9320,30
Kardemir (D)7,162,7323,88
Karel Elektronik29,569,4828,19
Karsan Otomotiv3,360,303,38
Karsu Tekstil11,70-8,5936,84
Kartonsan50,951,09-46,18
Katmerciler Ekipman3,422,0911,04
Kent Gıda350,00-1,41-1,57
Kerevitaş Gıda5,356,36-18,69
Kervan Gıda16,364,7423,75
Kervansaray Yat. Holding0,725,88-42,86
Kiler GMYO1,824,00-27,49
Klimasan Klima24,4015,5343,78
Koç Holding18,316,39-10,48
Konfrut Gıda16,7112,91-1,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,6525,27189,91
Konya Çimento894,005,74-20,88
Kordsa Teknik Tekstil22,344,8843,67
Koza Altın113,004,8216,86
Koza Madencilik13,772,00-11,10
Körfez GMYO5,128,25-11,72
Kristal Kola2,2510,29-42,60
Kron Telekomünikasyon56,004,6752,01
Kuştur Kuşadası Turizm292,0030,7185,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,180,93-5,22
Kütahya Porselen52,357,673,77
Lider Faktoring2,836,39-17,01
Link Bilgisayar36,306,1413,88
Logo Yazılım162,009,2430,06
Lokman Hekim Sağlık16,816,3956,34
Lüks Kadife60,3026,26108,65
Makina Takım3,336,39-2,35
Marka Yatırım Holding5,35-2,55-16,80
Marmaris Altınyunus228,0029,55105,22
Marshall247,000,69-19,47
Martı GMYO1,791,13-34,91
Martı Otel2,0320,83-4,69
Matriks Bilgi Dağıtım36,94-12,09

Mavi Giyim43,285,56-17,09
Mazhar Zorlu Holding31,442,88-0,13
Mega Polietilen6,427,18-16,19
Menderes Tekstil2,376,28-23,30
Merit Turizm253,3050,42202,63
Merko Gıda6,105,72-29,40
Metemtur Yatırım27,509,5624,43
Metro Holding1,892,16-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,239,85-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-0,98-12,88
Migros Ticaret36,303,89-15,19
Milpa4,101,74-10,87
Mistral GMYO5,014,596,37
MLP Sağlık24,4410,9923,00
MMC San. ve Tic. Yat.7,0424,6053,04
Mondi Tire Kutsan6,1816,82-18,68
Naturel Enerji37,004,344,20
Naturelgaz10,10-3,35

Net Holding5,7313,9267,06
Netaş Telekom.24,488,22-12,82
Niğbaş Niğde Beton14,403,30-72,31
Nuh Çimento56,658,0117,95
Nurol GMYO13,2015,7981,07
Odaş Elektrik2,47-5,00-36,67
Olmuksan-IP7,310,27-38,31
Orge Enerji Elektrik10,67-0,5644,58
Orma Orman Mahsulleri37,0033,09151,36
Osmanlı Menkul26,88-1,03-13,12
Ostim Endüstriyel Yat2,23-2,62-19,02
Otokar346,007,1513,71
Oyak Çimento6,88-0,29-21,64
Oyak Yat. Ort.7,781,9711,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,1120,18-12,74
Özak GMYO4,470,68-12,35
Özbal Çelik Boru7,304,5811,45
Özderici GMYO1,594,61-28,38
Özerden Plastik8,055,64-10,56
Pamukova Elektrik30,620,3943,62
Panora GMYO6,222,471,84
Papilon Savunma17,4510,09-23,33
Park Elek.Madencilik5,6312,384,84
Parsan29,326,2320,66
Pegasus73,5516,56-1,41
Peker GMYO1,20-11,76-54,02
Penguen Gıda3,533,22-30,10
Pera GMYO1,364,62-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,9410,0141,53
Petkim6,716,6834,74
Petrokent Turizm2.550,0013,33181,33
Pınar Et ve Un23,3010,166,47
Pınar Su7,784,294,71
Pınar Süt19,645,03-12,90
Plastikkart14,2014,33-1,73
Polisan Holding2,986,81-22,49
Politeknik Metal309,005,10-23,84
Prizma Press Matbaacılık5,052,85-7,85
QNB Finans Fin. Kir.103,8016,37-17,16
QNB Finansbank48,9417,87-30,43
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,80-3,63

Ral Yatırım Holding3,8324,76-13,74
Ray Sigorta12,35-0,08-20,06
Reysaş GMYO4,418,09-19,08
Reysaş Lojistik4,0031,15-22,69
Rhea Girişim2,213,27-40,59
Rodrigo Tekstil17,850,2230,20
Royal Halı3,444,240,00
RTA Laboratuvarları24,00-0,66-20,74
Sabancı Holding8,092,66-26,63
Safkar Ege Soğutmacılık8,472,67-22,15
Sanel Mühendislik4,07-3,5519,01
Sanifoam Sünger15,751,7415,81
Sanko Pazarlama11,306,5020,34
Saray Matbaacılık4,2610,94-51,43
Sarkuysan15,004,6869,68
Sasa Polyester35,808,51138,91
Say Yenilenebilir Enerji29,8021,34250,18
Sekuro Plastik28,1423,64101,58
Selçuk Ecza Deposu10,053,08-25,18
Selçuk Gıda3,5813,65-28,11
Senkron Güvenlik31,04-8,7118,20
Serve Film Prodüksiyon16,103,870,63
Servet GMYO90,2014,1815,05
Seyitler Kimya24,6429,96-1,80
Silverline Endüstri5,449,90-36,74
Sinpaş GMYO3,973,39-5,02
Smartiks Yazılım6,2313,69-29,68
Sodaş Sodyum Sanayii30,4610,7615,66
Söktaş4,080,74-19,84
Sönmez Filament33,50-10,76-52,28
Sönmez Pamuklu16,89-7,70-29,63
Sumaş Suni Tahta68,6015,1033,85
Şeker Fin. Kir.7,7820,0621,56
Şekerbank1,093,81-27,81
Şişe Cam7,513,592,74
Şok Marketler Ticaret12,10-1,55-4,12
T. Halk Bankası4,292,14-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,121,19-28,78
T.S.K.B.1,264,13-27,86
T.Tuborg17,506,06-3,15
Taç Tarım Ürünleri26,3011,91149,76
Tat Gıda9,684,20-16,27
TAV Havalimanları21,5219,421,03
Taze Kuru Gıda273,5014,4426,44
Tek-Art Turizm1,5712,14-22,28
Tekfen Holding16,094,62-1,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,85-5,79-20,90
Temapol Polimer Plastik13,85-0,2920,43
TGS Dış Ticaret12,29-1,76-3,30
Tofaş Oto. Fab.29,844,26-3,47
Torunlar GMYO3,572,88-8,46
Trabzon Liman28,608,25-10,96
Trabzonspor Sportif1,882,73-22,95
Trend GMYO6,0510,40-51,87
TSKB GMYO4,180,72-27,30
Tuğçelik8,0725,70-0,12
Tukaş7,233,14-25,39
Turcas Petrol3,550,28-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,41-6,13

Turkcell14,841,50-5,44
Tümosan Motor ve Traktör20,6012,8146,41
Tüpraş87,751,45-18,75
Türk Hava Yolları12,238,52-5,27
Türk İlaç Serum41,3612,39

Türk Prysmian Kablo9,13-1,51-24,55
Türk Telekom6,373,58-23,39
Türk Traktör208,801,6622,56
Türker Proje Gayrimenkul130,00-1,8915,15
Türkiye Sigorta5,643,11-8,71
Ufuk Yatırım18,1319,2835,30
Ulaşlar Turizm Yat.4,8911,1415,33
Ulusoy Elektrik56,554,7210,13
Ulusoy Un Sanayi5,694,2111,82
Umpaş Holding1,73-1,14-33,72
Uşak Seramik2,698,9114,96
Utopya Turizm30,0034,41-22,68
Uzertaş Boya45,1831,64-20,18
Ülker Bisküvi22,005,57-4,93
Vakıf Fin. Kir.26,2821,89516,90
Vakıf GMYO2,46-1,69-26,14
Vakıf Yat. Ort.6,637,46-9,92
Vakıflar Bankası3,420,59-27,39
Vakko Tekstil12,875,44105,38
Vanet Gıda6,3111,48-18,37
Verusa Holding54,602,2521,06
Verusaturk Girisim29,0010,27121,71
Vestel28,80-4,8236,75
Vestel Beyaz Eşya53,750,4731,48
Viking Kağıt6,281,29-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,813,9430,56
Yapı ve Kredi Bank.2,100,96-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.86,15-1,7119,02
Yataş16,876,1016,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,812,55-36,14
Yeni Gimat GMYO12,662,519,21
Yeşil GMYO1,124,67-18,84
Yeşil Yapı1,402,19-23,91
Yeşil Yatırım Holding78,00-0,70-18,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.301,105,54-8,33
Yonga Mobilya24,505,69-17,75
Yükselen Çelik5,548,845,89
Yünsa12,409,44-10,74
Zorlu Enerji1,99-1,00-28,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:21:57. #1.14#

title