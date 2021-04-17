Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.954,90 -2,02 -3,81 İş Bankası (C) 4,91 1,45 -27,72 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -10,90 -5,04 İş Fin.Kir. 3,14 -0,63 -18,65 İş Girişim 17,30 -9,04 -8,71 İş GMYO 1,93 2,66 -24,02 İş Y. Men. Değ. 15,29 -3,29 -7,88 İş Yat. Ort. 2,89 -1,70 -14,07 İşbir Holding 7.350,00 -4,55 168,25 Işık Plastik 33,88 -15,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,07 -5,31 -6,14 İttifak Holding 2,12 -21,48 -4,93 İz Hayvancılık Tarım 17,22 -6,41 -4,33 İzmir Demir Çelik 2,43 -8,30 -26,58 İzmir Fırça 7,61 -25,83 36,87 Jantsa Jant Sanayi 712,40 -14,05 116,20 Kafein Yazılım 26,90 -3,24 25,82 Kaplamin 24,80 -7,39 -26,63 Kardemir (A) 6,27 5,91 5,38 Kardemir (B) 6,41 7,01 21,63 Kardemir (D) 7,44 1,36 28,72 Karel Elektronik 27,50 0,73 19,25 Karsan Otomotiv 3,76 -0,53 15,69 Karsu Tekstil 13,17 -22,07 54,04 Kartonsan 61,35 -3,16 -35,20 Katmerciler Ekipman 3,76 -5,53 22,08 Kent Gıda 366,00 7,96 2,92 Kerevitaş Gıda 5,59 -7,91 -15,05 Kervan Gıda 17,42 -4,13 31,77 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -11,43 -50,79 Kiler GMYO 1,98 -4,81 -21,12 Klimasan Klima 24,82 -2,44 46,26 Koç Holding 18,18 -2,48 -11,11 Konfrut Gıda 17,64 -9,35 4,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,25 -9,37 183,99 Konya Çimento 972,10 -7,48 -13,97 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 2,34 51,90 Koza Altın 114,00 -1,38 17,89 Koza Madencilik 14,46 -0,82 -6,65 Körfez GMYO 5,38 -10,33 -7,24 Kristal Kola 2,48 -6,42 -36,73 Kron Telekomünikasyon 58,90 -12,74 59,88 Kuştur Kuşadası Turizm 246,70 -6,05 56,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -1,33 -3,04 Kütahya Porselen 56,45 7,73 11,89 Lider Faktoring 2,95 -4,84 -13,49 Link Bilgisayar 38,40 -4,24 20,47 Logo Yazılım 160,20 -6,15 27,65 Lokman Hekim Sağlık 17,02 1,49 58,29 Lüks Kadife 66,40 -8,98 129,76 Makina Takım 3,55 -5,33 4,11 Marka Yatırım Holding 5,63 5,23 -12,44 Marmaris Altınyunus 192,00 -9,60 72,82 Marshall 257,90 -8,02 -15,91 Martı GMYO 2,01 -15,90 -26,91 Martı Otel 1,88 -9,62 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 47,04 14,79 Mavi Giyim 43,74 -0,09 -16,21 Mazhar Zorlu Holding 32,92 -7,58 4,57 Mega Polietilen 7,00 -6,17 -8,62 Menderes Tekstil 2,64 -4,35 -14,56 Merit Turizm 205,00 -14,58 144,92 Merko Gıda 7,01 -3,84 -18,87 Metemtur Otelcilik 25,24 1,37 14,21 Metro Holding 2,12 3,92 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -4,51 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -1,46 -12,88 Migros Ticaret 37,82 0,37 -11,64 Milpa 4,59 1,32 -0,22 Mistral GMYO 4,83 0,00 2,55 MLP Sağlık 22,08 5,24 11,12 MMC San. ve Tic. Yat. 5,30 -2,75 15,22 Mondi Tire Kutsan 5,94 -5,26 -21,84 Naturel Enerji 40,52 -3,94 13,69 Naturelgaz 12,18 -26,32 Net Holding 5,74 19,58 67,35 Netaş Telekom. 25,40 -3,93 -9,54 Niğbaş Niğde Beton 15,54 -13,33 -70,12 Nuh Çimento 56,35 -2,76 17,33 Nurol GMYO 15,41 -3,63 111,39 Odaş Elektrik 3,35 -5,63 -14,10 Olmuksan-IP 7,29 -7,72 -38,48 Orge Enerji Elektrik 11,45 -4,50 55,15 Orma Orman Mahsulleri 33,18 7,73 125,41 Osmanlı Menkul 31,50 -6,42 1,81 Ostim Endüstriyel Yat 2,59 -2,26 -5,95 Otokar 347,30 -2,33 14,14 Oyak Çimento 7,25 2,40 -17,43 Oyak Yat. Ort. 7,95 -7,34 14,39 Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 -4,11 -15,71 Özak GMYO 4,88 1,46 -4,31 Özbal Çelik Boru 7,58 -12,57 15,73 Özderici GMYO 1,82 -3,70 -18,02 Özerden Plastik 8,00 -2,20 -11,11 Pamukova Elektrik 34,00 -7,36 59,47 Panora GMYO 6,90 -0,86 12,97 Papilon Savunma 18,30 -6,35 -19,60 Park Elek.Madencilik 5,30 -6,19 -1,30 Parsan 30,74 -2,84 26,50 Pegasus 67,10 -3,45 -10,05 Peker GMYO 1,80 -3,23 -31,03 Penguen Gıda 3,95 -3,66 -21,78 Pera GMYO 1,59 -7,02 -9,23 Pergamon Dış Ticaret 24,28 -5,16 32,47 Petkim 6,33 5,32 27,11 Petrokent Turizm 2.300,00 -8,00 153,75 Pınar Et ve Un 24,60 -3,53 5,67 Pınar Su 8,11 -7,84 9,15 Pınar Süt 21,36 -3,78 -7,45 Plastikkart 13,94 -0,71 -3,53 Polisan Holding 3,05 -2,56 -20,67 Politeknik Metal 307,00 -5,54 -24,33 Prizma Press Matbaacılık 5,12 -2,29 -6,57 QNB Finans Fin. Kir. 99,50 -9,55 -20,59 QNB Finansbank 49,46 -2,92 -29,69 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 29,12 60,88 Ral Yatırım Holding 3,71 -3,39 -16,44 Ray Sigorta 12,40 -4,76 -19,74 Reysaş GMYO 4,48 -2,82 -17,80 Reysaş Lojistik 3,30 -14,84 -36,22 Rhea Girişim 2,29 -18,79 -38,44 Rodrigo Tekstil 19,60 -4,11 42,96 Royal Halı 3,44 -4,71 0,00 RTA Laboratuvarları 24,60 -21,90 -18,76 Sabancı Holding 8,20 -3,53 -25,63 Safkar Ege Soğutmacılık 9,19 -8,37 -15,53 Sanel Mühendislik 4,59 0,66 34,21 Sanifoam Sünger 17,40 -5,69 27,94 Sanko Pazarlama 12,32 -3,52 31,20 Saray Matbaacılık 5,22 -26,48 -40,48 Sarkuysan 15,84 -1,86 79,19 Sasa Polyester 44,94 1,67 122,26 Say Yenilenebilir Enerji 26,20 -31,02 207,87 Sekuro Plastik 21,10 -20,91 51,15 Selçuk Ecza Deposu 10,99 7,53 -19,49 Selçuk Gıda 3,87 -7,19 -22,29 Senkron Güvenlik 36,50 -10,98 38,99 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -4,13 3,13 Servet GMYO 97,50 3,78 24,36 Seyitler Kimya 27,66 -8,95 10,24 Silverline Endüstri 5,80 -5,54 -32,56 Sinpaş GMYO 4,22 1,20 0,96 Smartiks Yazılım 6,50 -6,88 -26,64 Sodaş Sodyum Sanayii 32,38 -8,06 22,95 Söktaş 4,34 -4,62 -14,73 Sönmez Filament 39,70 -11,78 -43,45 Sönmez Pamuklu 16,99 -13,23 -29,21 Sumaş Suni Tahta 74,10 -3,77 44,59 Şeker Fin. Kir. 7,77 -13,57 21,41 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 7,35 0,82 0,55 Şok Marketler Ticaret 13,24 1,77 4,91 T. Halk Bankası 4,43 -2,42 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,28 -6,88 -25,05 T.S.K.B. 1,30 -3,70 -25,56 T.Tuborg 17,65 -1,94 -2,32 Taç Tarım Ürünleri 24,90 3,75 136,47 Tat Gıda 9,68 -6,02 -16,27 TAV Havalimanları 20,00 -0,30 -6,10 Taze Kuru Gıda 268,50 -11,79 24,13 Tek-Art Turizm 1,60 -5,33 -20,79 Tekfen Holding 15,82 4,42 -3,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 -3,20 -7,75 Temapol Polimer Plastik 15,90 -3,46 38,26 TGS Dış Ticaret 14,02 -9,61 10,31 Tofaş Oto. Fab. 30,84 -4,52 -0,23 Torunlar GMYO 3,73 16,93 -4,36 Trabzon Liman 29,18 -3,31 -9,15 Trabzonspor Sportif 1,95 -6,25 -20,08 Trend GMYO 6,30 -8,83 -49,88 TSKB GMYO 4,57 -13,28 -20,52 Tuğçelik 7,42 -2,37 -8,17 Tukaş 7,70 -3,75 -20,54 Turcas Petrol 4,10 -3,30 -15,46 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,65 7,78 Turkcell 15,08 -0,26 -6,34 Tümosan Motor ve Traktör 21,48 -3,85 52,67 Tüpraş 89,25 0,68 -17,36 Türk Hava Yolları 11,65 -2,43 -9,76 Türk İlaç Serum 36,22 -31,27 Türk Prysmian Kablo 10,38 -7,24 -14,21 Türk Telekom 6,61 -0,90 -20,51 Türk Traktör 214,70 3,47 26,02 Türker Proje Gayrimenkul 137,10 -6,67 21,43 Türkiye Sigorta 5,73 -3,54 -7,25 Ufuk Yatırım 17,25 -8,87 28,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -7,23 12,03 Ulusoy Elektrik 59,20 4,69 15,29 Ulusoy Un Sanayi 6,63 -13,11 30,29 Umpaş Holding 1,63 -17,68 -37,55 Uşak Seramik 2,26 -1,31 -3,42 Utopya Turizm 19,80 0,81 -48,97 Uzertaş Boya 42,00 -8,66 -25,80 Ülker Bisküvi 22,00 2,52 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 21,98 -9,92 415,96 Vakıf GMYO 3,06 1,32 -15,47 Vakıf Yat. Ort. 7,37 -5,15 0,14 Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11 Vakko Tekstil 14,00 5,11 114,72 Vanet Gıda 6,59 -5,59 -14,75 Verusa Holding 58,85 -5,84 30,49 Verusaturk Girisim 26,50 4,74 102,60 Vestel 32,70 -9,87 55,27 Vestel Beyaz Eşya 55,30 -5,15 35,27 Viking Kağıt 6,68 -6,44 -25,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -6,70 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,86 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 10,17 51,93 Yataş 17,29 0,29 19,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,47 -7,22 -21,14 Yeni Gimat GMYO 12,67 0,56 9,30 Yeşil GMYO 1,16 -8,66 -15,94 Yeşil Yapı 1,57 -9,77 -14,67 Yeşil Yatırım Holding 91,05 -9,85 -4,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,00 -1,77 -3,98 Yonga Mobilya 25,02 -3,77 -16,01 Yükselen Çelik 5,26 6,48 0,54 Yünsa 13,08 -5,22 -5,84 Zorlu Enerji 2,10 -1,87 -24,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt