Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)

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Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,17 -8,32 -20,28 Acıpayam Selüloz 17,29 -6,24 0,99 Adel Kalemcilik 21,26 -7,16 -37,90 Adese Gayrimenkul 1,51 -13,71 -46,07 Afyon Çimento 3,98 -7,01 -22,11 Ak Enerji 1,44 -7,10 -34,84 Akbank 5,19 -0,95 -23,20 Akçansa 17,88 -4,28 11,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 -10,50 -25,51 Akfen GMYO 4,25 6,25 -12,55 Akın Tekstil 37,30 -6,98 17,44 Akiş GMYO 1,84 -5,64 -34,10 Akmerkez GMYO 41,58 -8,58 -33,42 Aksa 16,34 -2,27 18,28 Aksa Enerji 13,03 -3,77 75,13 Aksigorta 8,00 0,25 -8,03 Aksu Enerji 5,39 -6,26 -28,58 Alarko Carrıer 302,00 -8,82 -17,24 Alarko GMYO 22,10 -7,22 -12,75 Alarko Holding 10,02 -3,09 17,59 Albaraka Türk 1,59 -1,85 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 26,08 -8,30 -12,07 Alkim Kağıt 15,30 -5,79 18,20 Alkim Kimya 15,74 -4,20 11,74 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -6,99 -2,74 Altınyunus Çeşme 73,20 -2,59 46,52 Anadolu Efes 23,02 -0,16 7,76 Anadolu Grubu Holding 23,18 -6,53 -11,90 Anadolu Hayat Emek. 9,19 -1,39 14,37 Anadolu Isuzu 19,10 -0,10 6,11 Anadolu Sigorta 6,77 -0,15 -6,24 Anel Elektrik 3,35 -11,84 5,68 Arçelik 31,98 -1,30 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 50,50 -6,05 5,03 Arena Bilgisayar 41,82 -9,87 22,75 Armada Bilgisayar 45,86 -5,95 -6,56 Arsan Tekstil 5,27 0,96 30,60 Arzum Ev Aletleri 19,15 -5,39 -22,22 Aselsan 15,04 -0,73 -17,59 Ata GMYO 3,69 -7,05 -33,03 Atakule GMYO 2,31 -10,47 -8,33 Atlantis Yatırım Holding 4,32 -2,92 -22,30 Atlas Yat. Ort. 1,47 -3,92 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,90 3,85 7,48 Avrasya GMYO 2,71 -8,45 3,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 2,08 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 7,15 4,23 19,17 Aydem Enerji 7,66 -6,93 Ayen Enerji 5,74 -2,05 6,10 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,00 -11,54 103,91 Aygaz 14,15 -0,28 -0,26 Bagfaş 23,62 -5,90 18,10 Bak Ambalaj 22,96 -0,09 13,66 Balatacılar Balatacılık 5,45 -9,77 -33,86 Bantaş Ambalaj 6,14 -3,61 30,92 Banvit 57,90 -1,86 11,35 Baştaş Başkent Çimento 14,70 13,25 -15,37 Batı Çimento 12,48 -5,95 164,97 Batısöke Çimento 2,49 -3,86 2,05 Bayrak Taban Sanayi 11,42 -5,62 7,63 Bera Holding 27,00 -5,86 33,14 Berkosan Yalıtım 10,17 -6,18 14,01 Beşiktaş Futbol Yat. 5,86 -19,51 45,05 Beyaz Filo 9,42 -11,05 -7,47 Bilici Yatırım 18,37 -6,51 176,66 Bim Mağazalar 64,25 2,15 -9,88 Biotrend Çevre ve Enerji 17,73 2,84 Birko Mensucat 1,13 -1,74 1,80 Birlik Mensucat 2,22 -12,94 -35,84 Bizim Mağazaları 12,46 -6,67 -18,88 Borusan Mannesmann 28,02 -3,84 0,79 Borusan Yat. Paz. 353,20 -6,14 -22,25 Bosch Fren Sistemleri 873,40 -5,61 -28,97 Bossa 25,68 -1,98 43,87 Brisa 22,42 -7,05 15,79 Burçelik 20,52 -4,82 -2,38 Burçelik Vana 26,24 -2,09 -47,16 Bursa Çimento 3,78 -5,74 -24,06 Carrefoursa 41,12 -6,03 -42,73 Casa Emtia Petrol 145,00 2,11 36,79 Ceo Event Medya 10,90 5,83 69,52 Coca Cola İçecek 77,75 -3,55 22,42 Cosmos Yat. Holding 9,90 -5,71 22,83 Credıtwest Faktorıng 3,18 -6,19 -45,83 Çan2 Termik 8,60 19,61 Çelebi 277,50 -2,46 52,03 Çelik Halat 5,98 -9,12 -34,27 Çemaş Döküm 1,21 -9,02 -28,93 Çemtaş 14,04 -9,88 -10,64 Çimbeton 244,00 -2,13 -17,71 Çimentaş 33,50 -6,00 -7,36 Çimsa 22,58 -4,00 26,85 Çuhadaroğlu Metal 7,65 6,10 0,56 Dagi Giyim 2,07 -8,00 -39,23 Dagi Yatırım Holding 11,86 -7,34 -8,06 Dardanel 20,92 -4,47 -37,55 Datagate Bilgisayar 12,00 -8,61 -25,51 Demısaş Döküm 6,81 -10,16 5,17 Denge Holding 4,85 -13,08 -11,50 Deniz GMYO 1,87 -3,11 1,52 Derimod 10,15 -2,12 4,21 Derlüks Yatırım Holding 5,93 -34,26 -32,77 Desa Deri 10,88 -12,33 11,70 Despec Bilgisayar 10,12 -2,97 -22,51 Deva Holding 26,34 -7,71 9,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,20 -5,79 13,22 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 0,00 39,41 Ditaş Doğan 16,24 -7,78 24,87 DO-CO 767,80 -2,65 21,87 Doğan Burda 13,14 -6,08 -41,44 Doğan Holding 2,94 -7,26 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 -6,59 3,48 Doğusan 5,01 -10,05 14,38 Doğuş GMYO 9,20 -5,25 12,61 Doğuş Otomotiv 26,32 -6,00 -3,66 Döktaş Dökümcülük 32,70 4,87 6,79 Duran Doğan Basım 10,75 -8,12 2,48 Dyo Boya 12,40 -10,21 10,25 Eczacıbaşı İlaç 6,16 -6,10 -14,47 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 -10,59 41,16 Edip Gayrimenkul 2,23 -11,16 -32,83 Ege Endüstri 1.251,00 -6,01 -24,86 Ege Gübre 196,60 -4,42 37,05 Ege Profil 29,46 -5,76 -22,96 Ege Seramik 14,26 -3,45 38,58 Egeplast 23,60 -5,60 -29,13 Ekiz Kimya 6,54 -0,15 -8,27 Emek Elektrik 1,83 -5,18 -35,91 Eminiş Ambalaj 21,00 -6,67 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,88 -4,08 -11,10 Enerjisa Enerji 10,75 -1,92 -6,77 Enka İnşaat 8,48 -4,07 20,42 Erbosan 82,00 -3,53 102,20 Ereğli Demir Çelik 19,21 2,67 46,23 Ersu Gıda 3,81 -8,41 -22,87 Escort Teknoloji 5,51 -7,71 -16,13 Esenboğa Elektrik 27,16 -6,47 42,75 Etiler Gıda 6,32 -20,00 58,79 Euro Kapital Yat. Ort. 4,65 -1,06 20,78 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -10,11 -6,11 Euro Yat. Ort. 4,32 -12,55 -4,21 Euro Yatırım Holding 3,06 -7,27 7,75 Fade Gıda 18,31 -4,09 195,80 Fenerbahçe Futbol 33,34 6,11 12,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -8,80 -12,14 F-M İzmit Piston 111,90 -6,52 -8,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,55 -6,68 3,99 Ford Otosan 172,00 -0,12 40,82 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -4,65 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,93 -22,42 -9,77 Galata Wind Enerji 4,11 -7,43 Galatasaray Sportif 3,30 -5,44 -18,52 Garanti Bankası 7,98 -2,21 -21,39 Garanti Faktoring 10,30 -8,61 -7,46 Garanti Yat. Ort. 2,45 -5,41 -24,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,65 -10,69 45,96 Gediz Ambalaj 41,22 -13,87 53,81 Gentaş 4,91 0,20 -17,34 Gersan Elektrik 5,50 -6,78 -10,42 Global Men. Değ. 5,93 -11,23 -1,33 Global Yat. Holding 3,43 -5,77 -26,71 Good-Year 7,15 -8,29 -10,27 Göltaş Çimento 44,10 -8,47 6,88 Gözde Girişim 6,04 -5,77 -24,31 GSD Denizcilik 4,98 -14,73 -1,19 GSD Holding 1,82 -1,62 -27,49 Gübre Fabrik. 63,30 1,28 -26,44 Güler Yat. Holding 2,30 -8,73 -33,58 Halk GMYO 3,13 -3,40 -2,34 Hatay Tekstil 19,00 -6,19 39,34 Hedef Girişim 2,86 -13,55 13,28 Hektaş 9,58 -0,93 79,32 HUB Girişim 12,80 -11,11 -29,67 Hürriyet Gzt. 1,48 -8,07 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,02 -0,20 -22,77 İdealist Danışmanlık 72,15 -12,76 436,03 İdealist GMYO 6,05 -2,10 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,09 -6,79 -41,49 İhlas Gayrimenkul 1,00 -3,85 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,15 -4,17 -53,32 İhlas Holding 0,58 -4,92 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 -9,33 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,60 -5,64 42,06 Info Yatırım 6,26 -4,28 -2,95 İntema 43,00 -11,56 7,77 Inveo Yatırım Holding 123,40 -10,25 179,06 İpek Doğal Enerji 13,04 -9,82 -0,31 İskenderun Demir Çelik 12,59 -3,82 39,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir