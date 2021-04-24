Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,63
|-8,93
|-14,34
|Acıpayam Selüloz
|17,63
|-5,82
|2,98
|Adel Kalemcilik
|23,10
|-9,84
|-32,52
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|-11,40
|-27,86
|Afyon Çimento
|3,64
|-8,54
|-28,77
|Ak Enerji
|1,38
|-11,54
|-37,56
|Akbank
|4,87
|-2,01
|-27,94
|Akçansa
|17,90
|-3,09
|11,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,61
|-13,44
|-33,00
|Akfen GMYO
|3,56
|-1,93
|-26,75
|Akın Tekstil
|35,12
|-14,09
|10,58
|Akiş GMYO
|1,78
|-5,82
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|46,14
|-7,72
|-28,34
|Aksa
|14,36
|-4,96
|3,95
|Aksa Enerji
|11,11
|-10,83
|49,33
|Aksigorta
|7,59
|-8,33
|-12,74
|Aksu Enerji
|5,15
|-10,90
|-31,76
|Alarko Carrıer
|304,00
|-11,19
|-16,69
|Alarko GMYO
|21,74
|-11,63
|-16,90
|Alarko Holding
|9,71
|-7,61
|12,38
|Albaraka Türk
|1,55
|-5,49
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|-8,36
|-11,33
|Alkim Kağıt
|16,60
|-7,73
|28,25
|Alkim Kimya
|15,50
|-8,82
|10,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|-1,32
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|48,94
|-12,84
|-2,04
|Anadolu Efes
|22,74
|2,62
|-1,90
|Anadolu Grubu Holding
|19,88
|-7,71
|-24,44
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|-7,55
|14,37
|Anadolu Isuzu
|16,27
|-11,09
|-9,61
|Anadolu Sigorta
|6,20
|-4,91
|-14,13
|Anel Elektrik
|4,02
|-34,10
|26,81
|Arçelik
|31,32
|-0,76
|10,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,75
|-6,52
|11,79
|Arena Bilgisayar
|44,60
|-10,69
|30,91
|Armada Bilgisayar
|46,00
|-11,37
|-6,28
|Arsan Tekstil
|8,80
|-12,00
|20,71
|Arzum Ev Aletleri
|19,03
|-10,15
|-22,71
|Aselsan
|14,55
|-4,34
|-20,27
|Ata GMYO
|3,66
|-12,86
|-33,58
|Atakule GMYO
|2,39
|-11,81
|-5,16
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|0,00
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|2,27
|44,59
|29,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,38
|2,60
|-1,16
|Avrasya GMYO
|2,72
|-16,05
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|-14,76
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|8,06
|-5,18
|34,33
|Ayen Enerji
|8,41
|-8,59
|55,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,87
|-3,82
|39,82
|Aygaz
|12,78
|-6,58
|-9,91
|Bagfaş
|22,06
|-2,82
|10,30
|Bak Ambalaj
|17,85
|-14,51
|-11,63
|Balatacılar Balatacılık
|5,11
|-14,83
|-37,99
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|-19,91
|16,63
|Banvit
|60,95
|-4,77
|17,21
|Baştaş Başkent Çimento
|12,03
|-1,31
|-30,74
|Batı Çimento
|12,02
|-12,90
|155,20
|Batısöke Çimento
|2,59
|-17,25
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|10,45
|14,46
|-1,51
|Bera Holding
|24,40
|-12,42
|20,32
|Berkosan Yalıtım
|8,78
|-13,50
|-1,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,75
|-25,78
|116,58
|Beyaz Filo
|8,62
|-14,31
|-15,32
|Bilici Yatırım
|17,14
|-11,83
|158,13
|Bim Mağazalar
|65,95
|-4,00
|-10,31
|Birko Mensucat
|1,36
|-2,86
|22,52
|Birlik Mensucat
|1,95
|-13,33
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|13,70
|-9,09
|-10,81
|Borusan Mannesmann
|22,80
|-10,59
|-17,99
|Borusan Yat. Paz.
|325,50
|-14,59
|-28,35
|Bosch Fren Sistemleri
|812,10
|-14,32
|-34,45
|Bossa
|26,50
|-8,56
|48,46
|Brisa
|22,78
|-7,92
|17,65
|Burçelik
|20,42
|-9,16
|-2,85
|Burçelik Vana
|27,50
|-8,46
|-44,62
|Bursa Çimento
|3,48
|-6,95
|-30,09
|Carrefoursa
|42,90
|-14,80
|-40,25
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-5,50
|3,77
|Ceo Event Medya
|7,59
|3,12
|18,04
|Coca Cola İçecek
|70,90
|-0,84
|8,88
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|-2,50
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|3,32
|-15,52
|-43,44
|Çelebi
|214,50
|-9,53
|17,52
|Çelik Halat
|5,94
|-12,65
|-34,71
|Çemaş Döküm
|1,11
|-7,50
|-34,81
|Çemtaş
|14,93
|-12,69
|-6,11
|Çimbeton
|228,50
|-14,80
|-22,93
|Çimentaş
|29,98
|-10,51
|-17,09
|Çimsa
|19,70
|-5,01
|10,67
|Çuhadaroğlu Metal
|6,61
|-12,22
|-14,49
|Dagi Giyim
|1,89
|-8,70
|-44,52
|Dagi Yatırım Holding
|10,57
|-13,71
|-18,06
|Dardanel
|21,38
|-15,16
|-36,18
|Datagate Bilgisayar
|12,79
|-13,41
|-20,61
|Demısaş Döküm
|6,81
|-9,68
|3,03
|Denge Holding
|5,21
|-11,84
|-4,93
|Deniz GMYO
|1,60
|-16,67
|-13,14
|Derimod
|8,40
|-24,93
|-13,76
|Derlüks Yatırım Holding
|6,38
|-10,14
|-27,66
|Desa Deri
|17,01
|25,17
|74,64
|Despec Bilgisayar
|9,68
|-15,16
|-25,88
|Deva Holding
|27,92
|-6,37
|16,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,44
|-11,32
|5,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|-18,46
|42,09
|Ditaş Doğan
|12,43
|-10,83
|-4,59
|DO-CO
|708,00
|-1,08
|12,38
|Doğan Burda
|19,38
|-4,72
|-13,64
|Doğan Holding
|2,91
|-8,20
|-5,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-10,69
|0,47
|Doğusan
|3,59
|-13,08
|-18,04
|Doğuş GMYO
|9,30
|-9,71
|13,83
|Doğuş Otomotiv
|27,00
|-7,09
|-6,05
|Döktaş Dökümcülük
|24,88
|-11,46
|-18,75
|Duran Doğan Basım
|11,01
|-7,48
|4,96
|Dyo Boya
|11,02
|-13,57
|-2,99
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-2,90
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,96
|-11,84
|47,66
|Edip Gayrimenkul
|2,11
|-13,88
|-36,45
|Ege Endüstri
|1.249,90
|-11,96
|-24,93
|Ege Gübre
|221,30
|-9,93
|52,41
|Ege Profil
|28,00
|-9,50
|-26,78
|Ege Seramik
|13,03
|-5,85
|26,63
|Egeplast
|25,38
|-9,36
|-23,78
|Ekiz Kimya
|6,70
|2,92
|-6,03
|Emek Elektrik
|1,86
|-13,08
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|19,25
|-4,42
|-47,75
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-4,76
|-15,89
|Enerjisa Enerji
|9,73
|-7,16
|-15,61
|Enka İnşaat
|7,47
|-7,78
|6,08
|Erbosan
|67,05
|-2,90
|63,54
|Ereğli Demir Çelik
|17,99
|-1,91
|36,95
|Ersu Gıda
|4,09
|-11,09
|-17,21
|Escort Teknoloji
|5,09
|-16,83
|-22,53
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|-16,81
|54,52
|Etiler Gıda
|5,66
|-2,41
|42,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,82
|-10,96
|-0,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-5,01
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|4,16
|-8,97
|-7,76
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|-10,38
|15,49
|Fade Gıda
|15,56
|-9,90
|151,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|16,14
|13,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,79
|-3,76
|-39,28
|F-M İzmit Piston
|121,00
|-8,19
|-1,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|-12,05
|2,53
|Ford Otosan
|168,40
|-9,07
|37,88
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-3,36
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|40,24
|-1,57
|91,80
|Galata Wind Enerji
|5,56
|Galatasaray Sportif
|3,22
|-1,53
|-20,49
|Garanti Bankası
|7,07
|-2,88
|-30,35
|Garanti Faktoring
|10,90
|-12,24
|-2,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|-5,47
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,10
|-10,66
|45,44
|Gediz Ambalaj
|30,12
|-12,65
|12,39
|Gentaş
|4,75
|-8,12
|-20,03
|Gersan Elektrik
|5,36
|-9,15
|-12,70
|Global Men. Değ.
|5,44
|-13,65
|-9,48
|Global Yat. Holding
|3,91
|-17,34
|-16,45
|Good-Year
|6,81
|-6,46
|-18,54
|Göltaş Çimento
|44,70
|-19,75
|8,34
|Gözde Girişim
|6,45
|-5,84
|-19,17
|GSD Denizcilik
|4,77
|-16,17
|-5,36
|GSD Holding
|1,68
|-10,64
|-33,07
|Gübre Fabrik.
|62,00
|-9,02
|-27,95
|Güler Yat. Holding
|2,51
|-16,05
|-27,51
|Halk GMYO
|3,24
|-5,81
|1,09
|Hatay Tekstil
|17,33
|-14,97
|24,23
|Hedef Girişim
|4,25
|-13,27
|24,03
|Hektaş
|27,70
|-6,55
|45,25
|HUB Girişim
|14,45
|-5,99
|-20,60
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|-8,93
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|-13,01
|-23,85
|İdealist Danışmanlık
|71,80
|4,82
|433,43
|İdealist GMYO
|6,88
|-16,50
|1,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|-11,02
|-39,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-7,41
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,03
|-13,25
|-50,00
|İhlas Holding
|0,58
|-9,38
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|-14,29
|-42,11
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|-7,17
|47,62
|Info Yatırım
|6,69
|-6,95
|3,72
|İntema
|31,68
|-13,73
|-20,60
|Inveo Yatırım Holding
|104,30
|-7,78
|135,87
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|-3,48
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|13,08
|-5,15
|44,75
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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