Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (8)
21.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:03
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,45
|-7,80
|408,06
|Acıpayam Selüloz
|16,88
|-1,06
|167,31
|Adel Kalemcilik
|20,22
|-3,35
|28,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,20
|-5,04
|124,04
|Afyon Çimento
|4,52
|2,26
|98,40
|Ak Enerji
|2,24
|-0,44
|105,50
|Akbank
|6,50
|3,01
|-19,85
|Akçansa
|13,61
|2,33
|40,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,39
|0,31
|202,84
|Akfen GMYO
|4,13
|2,74
|1,98
|Akın Tekstil
|24,76
|28,49
|79,55
|Akiş GMYO
|3,67
|-3,42
|17,16
|Akmerkez GMYO
|54,00
|-8,47
|141,02
|Aksa
|10,76
|8,58
|53,64
|Aksa Enerji
|7,17
|-2,32
|88,68
|Aksigorta
|7,93
|4,20
|46,37
|Aksu Enerji
|12,40
|2,39
|-16,61
|Alarko Carrıer
|192,80
|14,97
|222,81
|Alarko GMYO
|17,05
|-0,58
|16,00
|Alarko Holding
|6,64
|0,00
|13,03
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|-5,73
|132,23
|Alkim Kağıt
|13,12
|0,23
|142,08
|Alkim Kimya
|14,32
|1,13
|130,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,65
|-1,85
|546,34
|Altınyunus Çeşme
|47,28
|-8,46
|373,27
|Anadolu Efes
|22,18
|-1,86
|4,24
|Anadolu Grubu Holding
|22,26
|0,18
|26,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|1,20
|38,04
|Anadolu Isuzu
|16,75
|4,43
|37,63
|Anadolu Sigorta
|7,17
|1,41
|72,62
|Anel Elektrik
|3,22
|-0,92
|82,65
|Arçelik
|29,44
|5,75
|41,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,04
|2,50
|Arena Bilgisayar
|36,88
|-0,32
|406,25
|Armada Bilgisayar
|50,80
|2,46
|209,95
|Arsan Tekstil
|7,05
|4,29
|96,93
|Artı Yatırım Holding
|6,14
|2,33
|658,02
|Aselsan
|18,35
|0,00
|76,26
|Ata GMYO
|4,70
|18,99
|3,75
|Atakule GMYO
|2,44
|1,67
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|0,42
|380,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-4,55
|73,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|0,57
|5,40
|Avrasya GMYO
|3,59
|18,87
|137,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|15,38
|81,32
|Avrupa Yatırım Holding
|5,00
|-11,35
|224,68
|Ayen Enerji
|5,68
|4,22
|63,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,15
|2,73
|363,47
|Aygaz
|12,40
|1,81
|2,09
|Bagfaş
|18,97
|10,16
|12,78
|Bak Ambalaj
|17,88
|-4,89
|145,45
|Balatacılar Balatacılık
|7,35
|0,82
|492,74
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|-0,74
|112,70
|Banvit
|24,86
|0,81
|33,87
|Baştaş Başkent Çimento
|8,30
|-1,78
|220,46
|Batı Çimento
|4,42
|7,80
|33,53
|Batısöke Çimento
|2,62
|10,08
|100,00
|Bayrak Taban Sanayi
|8,22
|2,11
|Bera Holding
|11,89
|13,35
|208,83
|Berkosan Yalıtım
|6,26
|-1,57
|128,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,05
|-2,87
|24,49
|Beyaz Filo
|10,33
|-2,82
|230,05
|Bilici Yatırım
|6,33
|-1,86
|120,83
|Bim Mağazalar
|69,60
|1,02
|50,62
|Birko Mensucat
|1,26
|-6,67
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,41
|-4,74
|111,40
|Bizim Mağazaları
|15,79
|4,02
|42,60
|Bomonti Elektrik
|24,10
|27,51
|1782,81
|Borusan Mannesmann
|15,70
|6,22
|37,12
|Borusan Yat. Paz.
|204,20
|1,09
|240,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.132,00
|1,52
|293,36
|Bossa
|13,14
|1,55
|63,03
|Brisa
|17,90
|-2,77
|90,85
|Burçelik
|22,00
|-0,81
|278,66
|Burçelik Vana
|66,15
|-1,85
|581,26
|Bursa Çimento
|9,44
|21,65
|135,80
|Carrefoursa
|23,90
|-7,44
|407,43
|Casa Emtia Petrol
|66,55
|47,89
|608,73
|Ceo Event Medya
|6,95
|0,87
|89,78
|Coca Cola İçecek
|61,00
|3,13
|61,12
|Cosmos Yat. Holding
|7,05
|2,92
|245,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,88
|13,95
|104,17
|Çelebi
|86,35
|6,60
|-13,08
|Çelik Halat
|18,70
|10,85
|187,69
|Çemaş Döküm
|2,47
|4,66
|97,05
|Çemtaş
|14,89
|1,36
|83,17
|Çimbeton
|144,00
|1,98
|249,01
|Çimentaş
|33,60
|-6,67
|124,00
|Çimsa
|15,35
|3,16
|69,05
|Çuhadaroğlu Metal
|6,49
|-5,94
|103,45
|Dagi Giyim
|9,26
|15,75
|270,40
|Dagi Yatırım Holding
|15,25
|-7,52
|574,78
|Dardanel
|26,44
|5,09
|597,63
|Datagate Bilgisayar
|15,37
|-0,52
|96,80
|Demısaş Döküm
|6,05
|2,02
|73,85
|Denge Holding
|5,60
|-5,72
|308,76
|Deniz GMYO
|3,35
|-4,29
|59,21
|Derimod
|9,75
|-2,30
|36,55
|Derlüks Deri
|10,20
|8,51
|152,11
|Desa Deri
|7,39
|4,67
|62,78
|Despec Bilgisayar
|11,30
|-5,83
|166,51
|Deva Holding
|23,82
|0,17
|166,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,61
|-3,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,61
|6,18
|362,82
|Ditaş Doğan
|29,56
|-1,27
|210,66
|DO-CO
|416,70
|16,89
|-26,12
|Doğan Burda
|21,10
|-0,09
|247,61
|Doğan Holding
|2,56
|-1,54
|42,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-0,75
|61,21
|Doğusan
|3,70
|2,78
|77,88
|Doğuş GMYO
|9,25
|6,32
|104,19
|Doğuş Otomotiv
|31,20
|7,51
|227,73
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|2,30
|6,81
|Duran Doğan Basım
|22,16
|2,21
|57,83
|Dyo Boya
|11,34
|0,09
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|0,00
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,32
|3,15
|100,57
|Edip Gayrimenkul
|2,98
|-2,61
|114,39
|Ege Endüstri
|1.415,50
|8,88
|151,62
|Ege Gübre
|137,50
|9,82
|178,93
|Ege Profil
|21,58
|0,00
|80,28
|Ege Seramik
|9,14
|0,33
|148,47
|Egeplast
|19,50
|2,74
|56,00
|Ekiz Kimya
|8,20
|4,33
|1244,26
|Emek Elektrik
|3,39
|-1,74
|113,21
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|-10,11
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,58
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,94
|-1,78
|47,56
|Enka İnşaat
|7,21
|-0,96
|29,17
|Erbosan
|27,50
|1,40
|10,09
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|2,34
|28,97
|Ersu Gıda
|5,31
|2,31
|156,52
|Escort Teknoloji
|6,00
|0,67
|331,65
|Esenboğa Elektrik
|18,04
|-6,82
|Etiler Gıda
|4,82
|-0,41
|312,81
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,52
|-5,63
|119,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,27
|-11,41
|257,68
|Euro Yat. Ort.
|5,58
|-28,09
|395,67
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|-3,59
|96,67
|Fade Gıda
|6,21
|4,90
|Fenerbahçe Futbol
|34,28
|0,06
|136,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,10
|-4,71
|77,24
|F-M İzmit Piston
|121,20
|-0,41
|155,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,49
|2,04
|49,41
|Ford Otosan
|117,00
|0,34
|76,97
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-4,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|25,02
|11,20
|257,15
|Galatasaray Sportif
|3,98
|-0,75
|96,06
|Garanti Bankası
|9,45
|6,66
|-15,17
|Garanti Faktoring
|10,95
|3,11
|182,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|1,37
|196,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|-0,94
|202,07
|Gediz Ambalaj
|19,70
|-4,65
|191,42
|Gentaş
|5,11
|-4,49
|147,82
|Gersan Elektrik
|6,52
|1,40
|104,39
|Global Men. Değ.
|4,84
|-2,22
|157,45
|Global Yat. Holding
|4,72
|1,51
|-3,08
|Good-Year
|7,45
|-2,36
|83,95
|Göltaş Çimento
|25,22
|10,13
|41,77
|Gözde Girişim
|6,49
|-0,31
|26,26
|GSD Denizcilik
|5,11
|2,00
|99,61
|GSD Holding
|2,25
|-0,88
|51,01
|Gübre Fabrik.
|45,72
|19,75
|405,75
|Güler Yat. Holding
|13,45
|1,05
|562,56
|Halk GMYO
|2,64
|1,93
|126,68
|Hatay Tekstil
|13,30
|3,18
|97,51
|Hedef Girişim
|6,15
|0,16
|157,72
|Hektaş
|13,10
|2,99
|63,34
|HUB Girişim
|17,23
|1,77
|83,52
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,90
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|-1,76
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|12,84
|29,96
|286,75
|İdealist GMYO
|6,22
|-0,16
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,47
|-3,25
|-1,54
|İhlas Holding
|1,15
|0,88
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-2,52
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,55
|-0,18
|76,44
|Info Yatırım
|12,92
|13,73
|165,70
|İntema
|19,81
|-6,20
|113,93
|Inveo Yatırım Holding
|28,84
|-4,19
|275,03
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|4,66
|59,84
|İskenderun Demir Çelik
|8,33
|5,04
|6,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500