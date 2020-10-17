Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8)
17.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:21
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,30
|13,06
|453,76
|Acıpayam Selüloz
|17,54
|-6,70
|177,77
|Adel Kalemcilik
|23,42
|3,26
|49,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,57
|10,30
|79,94
|Afyon Çimento
|4,60
|3,60
|101,91
|Ak Enerji
|2,61
|14,98
|139,45
|Akbank
|5,20
|0,97
|-35,88
|Akçansa
|14,07
|0,50
|45,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,21
|19,17
|241,71
|Akfen GMYO
|4,26
|3,65
|5,19
|Akın Tekstil
|20,26
|-7,23
|46,92
|Akiş GMYO
|3,46
|1,17
|10,46
|Akmerkez GMYO
|78,00
|9,24
|248,14
|Aksa
|8,05
|0,12
|14,95
|Aksa Enerji
|6,85
|3,47
|80,26
|Aksigorta
|8,37
|6,35
|54,49
|Aksu Enerji
|13,00
|11,21
|-12,58
|Alarko Carrıer
|136,10
|-2,79
|127,88
|Alarko GMYO
|18,29
|4,63
|24,44
|Alarko Holding
|6,02
|-0,50
|1,18
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|Albaraka Türk
|1,63
|4,49
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,78
|9,19
|172,26
|Alkim Kağıt
|13,45
|0,07
|148,17
|Alkim Kimya
|14,52
|5,07
|134,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,28
|42,61
|700,00
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|-15,64
|450,55
|Anadolu Efes
|23,06
|4,34
|8,38
|Anadolu Grubu Holding
|20,48
|5,89
|16,43
|Anadolu Hayat Emek.
|8,45
|6,83
|38,86
|Anadolu Isuzu
|16,60
|4,14
|36,40
|Anadolu Sigorta
|7,08
|2,91
|70,46
|Anel Elektrik
|7,15
|15,88
|123,07
|Arçelik
|27,44
|9,76
|31,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|16,42
|Arena Bilgisayar
|37,02
|-6,52
|408,17
|Armada Bilgisayar
|58,80
|-3,61
|258,76
|Arsan Tekstil
|6,28
|0,64
|75,42
|Artı Yatırım Holding
|13,24
|-25,58
|1534,57
|Aselsan
|18,05
|-0,06
|73,38
|Ata GMYO
|4,18
|10,29
|-7,73
|Atakule GMYO
|2,65
|1,53
|38,02
|Atlantis Yatırım Holding
|5,79
|31,59
|479,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|8,07
|80,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,44
|0,49
|7,72
|Avrasya GMYO
|3,18
|20,00
|110,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|8,36
|85,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,06
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|4,20
|9,66
|172,73
|Ayen Enerji
|6,50
|-0,91
|87,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,99
|5,41
|264,84
|Aygaz
|12,55
|4,50
|3,33
|Bagfaş
|18,37
|-0,70
|9,22
|Bak Ambalaj
|17,45
|0,29
|139,55
|Balatacılar Balatacılık
|10,47
|-28,78
|744,35
|Bantaş Ambalaj
|4,86
|11,72
|92,86
|Banvit
|25,22
|-2,10
|35,81
|Baştaş Başkent Çimento
|9,37
|-11,94
|261,78
|Batı Çimento
|4,22
|1,93
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,47
|15,96
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,92
|7,21
|Bera Holding
|10,13
|1,50
|163,12
|Berkosan Yalıtım
|5,73
|1,06
|109,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|-1,16
|38,78
|Beyaz Filo
|11,30
|-9,09
|261,04
|Bilici Yatırım
|5,91
|1,55
|106,18
|Bim Mağazalar
|69,70
|-0,43
|50,84
|Birko Mensucat
|1,66
|30,71
|435,48
|Birlik Mensucat
|2,64
|6,45
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,93
|5,22
|52,89
|Bomonti Elektrik
|13,90
|15,83
|985,94
|Borusan Mannesmann
|15,74
|-0,06
|37,47
|Borusan Yat. Paz.
|167,00
|-0,48
|178,73
|Bosch Fren Sistemleri
|826,10
|-0,95
|187,06
|Bossa
|12,70
|0,55
|57,57
|Brisa
|14,30
|3,70
|52,47
|Burçelik
|21,92
|2,24
|277,28
|Burçelik Vana
|58,05
|8,20
|497,84
|Bursa Çimento
|6,87
|1,78
|71,60
|Carrefoursa
|25,72
|-1,98
|446,07
|Casa Emtia Petrol
|30,22
|0,73
|221,83
|Ceo Event Medya
|8,95
|60,68
|144,39
|Coca Cola İçecek
|54,65
|14,43
|44,35
|Cosmos Yat. Holding
|9,75
|-20,34
|377,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,11
|-2,48
|77,43
|Çelebi
|77,70
|-1,40
|-21,79
|Çelik Halat
|15,00
|19,62
|130,77
|Çemaş Döküm
|2,13
|13,90
|69,92
|Çemtaş
|14,27
|0,14
|75,54
|Çimbeton
|133,50
|3,57
|223,56
|Çimentaş
|33,02
|1,91
|120,13
|Çimsa
|13,80
|2,60
|51,98
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|19,20
|115,99
|Dagi Giyim
|14,39
|17,85
|475,60
|Dagi Yatırım Holding
|17,71
|61,00
|683,63
|Dardanel
|27,80
|8,00
|633,51
|Datagate Bilgisayar
|15,40
|5,05
|97,18
|Demısaş Döküm
|6,51
|3,01
|87,07
|Denge Holding
|4,73
|-21,17
|245,26
|Deniz GMYO
|3,51
|3,85
|66,81
|Derimod
|9,90
|-8,84
|38,66
|Derlüks Deri
|8,99
|11,68
|122,21
|Desa Deri
|7,27
|8,02
|60,13
|Despec Bilgisayar
|12,58
|5,71
|196,70
|Deva Holding
|20,22
|2,28
|126,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,23
|-5,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,68
|-2,90
|243,59
|Ditaş Doğan
|32,40
|0,31
|240,51
|DO-CO
|331,10
|1,22
|-41,29
|Doğan Burda
|24,00
|-9,43
|295,39
|Doğan Holding
|2,46
|0,41
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|3,05
|63,64
|Doğusan
|3,92
|3,98
|88,46
|Doğuş GMYO
|9,83
|-0,10
|117,00
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|13,31
|86,03
|Döktaş Dökümcülük
|32,98
|4,57
|4,22
|Duran Doğan Basım
|21,70
|-4,49
|54,56
|Dyo Boya
|13,49
|-7,09
|175,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|3,57
|90,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,52
|-3,75
|102,65
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|7,50
|147,48
|Ege Endüstri
|789,90
|5,18
|40,41
|Ege Gübre
|123,20
|0,98
|149,92
|Ege Profil
|21,80
|-18,96
|82,12
|Ege Seramik
|6,94
|-1,98
|88,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,79
|5,29
|459,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,99
|22,84
|410,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,22
|17,31
|510,00
|Egeplast
|20,06
|0,91
|60,48
|Ekiz Kimya
|9,79
|4,15
|1504,92
|Emek Elektrik
|3,88
|6,89
|144,03
|Eminiş Ambalaj
|37,58
|-40,87
|2372,37
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|7,22
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,43
|1,18
|39,99
|Enka İnşaat
|7,19
|0,56
|28,81
|Erbosan
|28,14
|1,37
|12,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,71
|0,10
|10,23
|Ersu Gıda
|5,63
|4,45
|171,98
|Escort Teknoloji
|6,22
|-3,72
|347,48
|Esenboğa Elektrik
|15,03
|60,75
|Etiler Gıda
|3,60
|-10,45
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,46
|36,22
|115,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,56
|60,23
|365,73
|Euro Yat. Ort.
|3,75
|60,26
|233,11
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|4,66
|94,67
|Fade Gıda
|6,67
|0,15
|Fenerbahçe Futbol
|36,80
|0,49
|154,32
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|-0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,21
|8,95
|35,89
|F-M İzmit Piston
|124,70
|1,88
|163,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|2,93
|73,73
|Ford Otosan
|91,10
|5,81
|37,79
|Formet Çelik Kapı
|6,69
|17,37
|123,00
|Frigo Pak Gıda
|21,98
|2,23
|213,76
|Galatasaray Sportif
|4,09
|-1,92
|101,48
|Garanti Bankası
|7,18
|1,13
|-35,55
|Garanti Faktoring
|11,11
|2,40
|187,08
|Garanti Yat. Ort.
|3,12
|28,93
|213,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|0,33
|193,49
|Gediz Ambalaj
|18,10
|-0,17
|167,75
|Gentaş
|3,75
|15,74
|81,86
|Gersan Elektrik
|7,07
|1,43
|121,63
|Global Men. Değ.
|5,03
|7,71
|167,55
|Global Yat. Holding
|6,11
|15,72
|25,46
|Good-Year
|5,92
|2,07
|46,17
|Göltaş Çimento
|25,12
|-1,41
|41,20
|Gözde Girişim
|6,59
|7,33
|28,21
|GSD Denizcilik
|5,04
|2,23
|96,88
|GSD Holding
|2,38
|3,03
|59,73
|Gübre Fabrik.
|35,56
|4,83
|293,36
|Güler Yat. Holding
|14,60
|4,29
|619,21
|Halk GMYO
|2,57
|1,98
|120,67
|Hatay Tekstil
|13,99
|2,79
|107,75
|Hedef Girişim
|5,75
|3,60
|140,96
|Hektaş
|13,65
|3,96
|70,20
|HUB Girişim
|17,88
|0,68
|90,44
|Hürriyet Gzt.
|2,39
|10,14
|109,65
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|2,94
|32,83
|İdealist Danışmanlık
|10,57
|-9,35
|218,37
|İdealist GMYO
|7,23
|-18,12
|136,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|0,93
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,74
|11,54
|45,00
|İhlas Gazetecilik
|6,17
|-18,28
|35,90
|İhlas Holding
|1,19
|5,31
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,41
|7,63
|69,14
|İndeks Bilgisayar
|17,36
|1,70
|85,08
|Info Yatırım
|13,29
|18,24
|173,31
|İntema
|19,96
|-1,09
|115,55
|Inveo Yatırım Holding
|29,90
|-4,66
|288,82
|İpek Doğal Enerji
|12,79
|0,79
|65,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|0,13
|-2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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