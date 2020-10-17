Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,30 13,06 453,76 Acıpayam Selüloz 17,54 -6,70 177,77 Adel Kalemcilik 23,42 3,26 49,17 Adese Alışveriş Ticaret 2,57 10,30 79,94 Afyon Çimento 4,60 3,60 101,91 Ak Enerji 2,61 14,98 139,45 Akbank 5,20 0,97 -35,88 Akçansa 14,07 0,50 45,14 Akdeniz Yatırım Hold. 7,21 19,17 241,71 Akfen GMYO 4,26 3,65 5,19 Akın Tekstil 20,26 -7,23 46,92 Akiş GMYO 3,46 1,17 10,46 Akmerkez GMYO 78,00 9,24 248,14 Aksa 8,05 0,12 14,95 Aksa Enerji 6,85 3,47 80,26 Aksigorta 8,37 6,35 54,49 Aksu Enerji 13,00 11,21 -12,58 Alarko Carrıer 136,10 -2,79 127,88 Alarko GMYO 18,29 4,63 24,44 Alarko Holding 6,02 -0,50 1,18 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.095,00 Albaraka Türk 1,63 4,49 6,54 Alcatel Lucent Teletaş 32,78 9,19 172,26 Alkim Kağıt 13,45 0,07 148,17 Alkim Kimya 14,52 5,07 134,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,28 42,61 700,00 Altınyunus Çeşme 55,00 -15,64 450,55 Anadolu Efes 23,06 4,34 8,38 Anadolu Grubu Holding 20,48 5,89 16,43 Anadolu Hayat Emek. 8,45 6,83 38,86 Anadolu Isuzu 16,60 4,14 36,40 Anadolu Sigorta 7,08 2,91 70,46 Anel Elektrik 7,15 15,88 123,07 Arçelik 27,44 9,76 31,67 ARD Bilişim Teknolojileri 41,40 16,42 Arena Bilgisayar 37,02 -6,52 408,17 Armada Bilgisayar 58,80 -3,61 258,76 Arsan Tekstil 6,28 0,64 75,42 Artı Yatırım Holding 13,24 -25,58 1534,57 Aselsan 18,05 -0,06 73,38 Ata GMYO 4,18 10,29 -7,73 Atakule GMYO 2,65 1,53 38,02 Atlantis Yatırım Holding 5,79 31,59 479,00 Atlas Yat. Ort. 1,74 8,07 80,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,44 0,49 7,72 Avrasya GMYO 3,18 20,00 110,60 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 8,36 85,16 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,06 12,70 Avrupa Yatırım Holding 4,20 9,66 172,73 Ayen Enerji 6,50 -0,91 87,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,99 5,41 264,84 Aygaz 12,55 4,50 3,33 Bagfaş 18,37 -0,70 9,22 Bak Ambalaj 17,45 0,29 139,55 Balatacılar Balatacılık 10,47 -28,78 744,35 Bantaş Ambalaj 4,86 11,72 92,86 Banvit 25,22 -2,10 35,81 Baştaş Başkent Çimento 9,37 -11,94 261,78 Batı Çimento 4,22 1,93 27,49 Batısöke Çimento 2,47 15,96 88,55 Bayrak Taban Sanayi 8,92 7,21 Bera Holding 10,13 1,50 163,12 Berkosan Yalıtım 5,73 1,06 109,12 Beşiktaş Futbol Yat. 3,40 -1,16 38,78 Beyaz Filo 11,30 -9,09 261,04 Bilici Yatırım 5,91 1,55 106,18 Bim Mağazalar 69,70 -0,43 50,84 Birko Mensucat 1,66 30,71 435,48 Birlik Mensucat 2,64 6,45 131,58 Bizim Mağazaları 16,93 5,22 52,89 Bomonti Elektrik 13,90 15,83 985,94 Borusan Mannesmann 15,74 -0,06 37,47 Borusan Yat. Paz. 167,00 -0,48 178,73 Bosch Fren Sistemleri 826,10 -0,95 187,06 Bossa 12,70 0,55 57,57 Brisa 14,30 3,70 52,47 Burçelik 21,92 2,24 277,28 Burçelik Vana 58,05 8,20 497,84 Bursa Çimento 6,87 1,78 71,60 Carrefoursa 25,72 -1,98 446,07 Casa Emtia Petrol 30,22 0,73 221,83 Ceo Event Medya 8,95 60,68 144,39 Coca Cola İçecek 54,65 14,43 44,35 Cosmos Yat. Holding 9,75 -20,34 377,94 Credıtwest Faktorıng 5,11 -2,48 77,43 Çelebi 77,70 -1,40 -21,79 Çelik Halat 15,00 19,62 130,77 Çemaş Döküm 2,13 13,90 69,92 Çemtaş 14,27 0,14 75,54 Çimbeton 133,50 3,57 223,56 Çimentaş 33,02 1,91 120,13 Çimsa 13,80 2,60 51,98 Çuhadaroğlu Metal 6,89 19,20 115,99 Dagi Giyim 14,39 17,85 475,60 Dagi Yatırım Holding 17,71 61,00 683,63 Dardanel 27,80 8,00 633,51 Datagate Bilgisayar 15,40 5,05 97,18 Demısaş Döküm 6,51 3,01 87,07 Denge Holding 4,73 -21,17 245,26 Deniz GMYO 3,51 3,85 66,81 Derimod 9,90 -8,84 38,66 Derlüks Deri 8,99 11,68 122,21 Desa Deri 7,27 8,02 60,13 Despec Bilgisayar 12,58 5,71 196,70 Deva Holding 20,22 2,28 126,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,23 -5,70 Diriteks Diriliş Tekstil 2,68 -2,90 243,59 Ditaş Doğan 32,40 0,31 240,51 DO-CO 331,10 1,22 -41,29 Doğan Burda 24,00 -9,43 295,39 Doğan Holding 2,46 0,41 37,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 3,05 63,64 Doğusan 3,92 3,98 88,46 Doğuş GMYO 9,83 -0,10 117,00 Doğuş Otomotiv 17,71 13,31 86,03 Döktaş Dökümcülük 32,98 4,57 4,22 Duran Doğan Basım 21,70 -4,49 54,56 Dyo Boya 13,49 -7,09 175,31 Eczacıbaşı İlaç 6,97 3,57 90,93 Eczacıbaşı Yatırım 19,52 -3,75 102,65 Edip Gayrimenkul 3,44 7,50 147,48 Ege Endüstri 789,90 5,18 40,41 Ege Gübre 123,20 0,98 149,92 Ege Profil 21,80 -18,96 82,12 Ege Seramik 6,94 -1,98 88,66 Egeli & Co Tarım Girişim 1,79 5,29 459,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,99 22,84 410,26 Egeli&Co Yatırım Holding 1,22 17,31 510,00 Egeplast 20,06 0,91 60,48 Ekiz Kimya 9,79 4,15 1504,92 Emek Elektrik 3,88 6,89 144,03 Eminiş Ambalaj 37,58 -40,87 2372,37 Emlak Konut GMYO 1,93 7,22 33,32 Enerjisa Enerji 9,43 1,18 39,99 Enka İnşaat 7,19 0,56 28,81 Erbosan 28,14 1,37 12,65 Ereğli Demir Çelik 9,71 0,10 10,23 Ersu Gıda 5,63 4,45 171,98 Escort Teknoloji 6,22 -3,72 347,48 Esenboğa Elektrik 15,03 60,75 Etiler Gıda 3,60 -10,45 208,32 Euro Kapital Yat. Ort. 3,46 36,22 115,74 Euro Trend Yat. Ort. 5,56 60,23 365,73 Euro Yat. Ort. 3,75 60,26 233,11 Euro Yatırım Holding 2,92 4,66 94,67 Fade Gıda 6,67 0,15 Fenerbahçe Futbol 36,80 0,49 154,32 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,00 -0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 8,95 35,89 F-M İzmit Piston 124,70 1,88 163,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 2,93 73,73 Ford Otosan 91,10 5,81 37,79 Formet Çelik Kapı 6,69 17,37 123,00 Frigo Pak Gıda 21,98 2,23 213,76 Galatasaray Sportif 4,09 -1,92 101,48 Garanti Bankası 7,18 1,13 -35,55 Garanti Faktoring 11,11 2,40 187,08 Garanti Yat. Ort. 3,12 28,93 213,00 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 0,33 193,49 Gediz Ambalaj 18,10 -0,17 167,75 Gentaş 3,75 15,74 81,86 Gersan Elektrik 7,07 1,43 121,63 Global Men. Değ. 5,03 7,71 167,55 Global Yat. Holding 6,11 15,72 25,46 Good-Year 5,92 2,07 46,17 Göltaş Çimento 25,12 -1,41 41,20 Gözde Girişim 6,59 7,33 28,21 GSD Denizcilik 5,04 2,23 96,88 GSD Holding 2,38 3,03 59,73 Gübre Fabrik. 35,56 4,83 293,36 Güler Yat. Holding 14,60 4,29 619,21 Halk GMYO 2,57 1,98 120,67 Hatay Tekstil 13,99 2,79 107,75 Hedef Girişim 5,75 3,60 140,96 Hektaş 13,65 3,96 70,20 HUB Girişim 17,88 0,68 90,44 Hürriyet Gzt. 2,39 10,14 109,65 ICBC Turkey Bank 7,00 2,94 32,83 İdealist Danışmanlık 10,57 -9,35 218,37 İdealist GMYO 7,23 -18,12 136,27 İhlas Ev Aletleri 2,18 0,93 -30,35 İhlas Gayrimenkul 1,74 11,54 45,00 İhlas Gazetecilik 6,17 -18,28 35,90 İhlas Holding 1,19 5,31 30,77 İhlas Yayın Holding 1,41 7,63 69,14 İndeks Bilgisayar 17,36 1,70 85,08 Info Yatırım 13,29 18,24 173,31 İntema 19,96 -1,09 115,55 Inveo Yatırım Holding 29,90 -4,66 288,82 İpek Doğal Enerji 12,79 0,79 65,67 İskenderun Demir Çelik 7,59 0,13 -2,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt