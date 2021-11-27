Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,211756 11,08 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,152292 10,99 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,021591 10,93 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142587 10,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,146099 10,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,087382 8,59 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026841 7,28 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012886 6,06 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029743 4,88 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012333 3,90 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013565 13,86 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,08213 8,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,042519 7,60 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,013894 7,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,045419 6,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,302126 9,40 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,052765 9,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,110706 9,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,218841 9,03 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,181749 8,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,044435 10,43 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,032241 7,20 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,046553 7,17 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,087383 6,05 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013542 5,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,077017 8,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,070970 7,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,072773 7,84 NN Hay. Em. Altın EYF 0,045135 7,84 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,075211 7,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032977 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082784 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077907 0,32 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082546 0,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036524 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043565 -2,01 Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,027948 -1,98 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025638 -1,78 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021377 -1,77 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074062 -1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020096 -2,50 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019219 -2,47 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021805 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018292 -2,30 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018829 -2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi