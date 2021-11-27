Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,211756
|11,08
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152292
|10,99
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,021591
|10,93
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,142587
|10,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,146099
|10,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,087382
|8,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026841
|7,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012886
|6,06
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029743
|4,88
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012333
|3,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013565
|13,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,08213
|8,10
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042519
|7,60
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,013894
|7,17
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,045419
|6,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,302126
|9,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,052765
|9,32
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,110706
|9,21
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,218841
|9,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,181749
|8,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,044435
|10,43
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032241
|7,20
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,046553
|7,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,087383
|6,05
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013542
|5,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,077017
|8,03
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,070970
|7,86
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,072773
|7,84
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,045135
|7,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,075211
|7,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032977
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082784
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077907
|0,32
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082546
|0,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036524
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043565
|-2,01
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,027948
|-1,98
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025638
|-1,78
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021377
|-1,77
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074062
|-1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020096
|-2,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019219
|-2,47
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021805
|-2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018292
|-2,30
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018829
|-2,30
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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