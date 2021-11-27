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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,21175611,08
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,15229210,99
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,02159110,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,14258710,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,14609910,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0873828,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0268417,28
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0128866,06
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0297434,88
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0123333,90
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,01356513,86
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,082138,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0425197,60
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0138947,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0454196,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3021269,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0527659,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1107069,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2188419,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1817498,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,04443510,43
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0322417,20
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0465537,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0873836,05
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0135425,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0770178,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0709707,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0727737,84
NN Hay. Em. Altın EYF0,0451357,84
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0752117,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0329770,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0827840,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0779070,32
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0825460,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0365240,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043565-2,01
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027948-1,98
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025638-1,78
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021377-1,77
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,074062-1,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020096-2,50
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019219-2,47
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021805-2,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018292-2,30
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018829-2,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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