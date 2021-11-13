Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,046245 2,91 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 12,818153 2,88 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,773850 2,76 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,693431 2,68 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,119054 2,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,268497 8,12 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,249553 7,58 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,210402 7,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,053309 7,46 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,032888 7,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112874 4,36 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,137071 4,21 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,036720 4,14 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,330039 4,11 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,655335 3,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,154096 4,09 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,141466 3,41 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,065116 3,17 HSBC Portföy Değ. Fon 176,381597 2,82 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,151330 2,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,474902 5,97 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,077417 5,70 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,152547 5,57 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,179693 5,14 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,326323 4,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,127986 5,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,069390 5,30 İş Portföy Altın Fonu 0,062399 5,26 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,081148 5,25 Garanti Portföy Altın Fonu 0,159470 5,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,122462 0,35 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,041412 0,35 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,376782 0,33 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,148267 0,33 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,224872 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,083764 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,855718 -1,96 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,922828 -1,91 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,150886 -1,29 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,076239 -1,21 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,952677 -0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,864608 -0,31 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,363019 -0,22 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,004770 -0,20 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,487580 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,943708 -2,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Elvan: "Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz." AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi