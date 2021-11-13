Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıGaranti Portföy Kamu Borçlanma Araçları...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0462452,91
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu12,8181532,88
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,7738502,76
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,6934312,68
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1190542,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2684978,12
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2495537,58
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2104027,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0533097,46
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0328887,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1128744,36
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1370714,21
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,0367204,14
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,3300394,11
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,6553353,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,1540964,09
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1414663,41
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,0651163,17
HSBC Portföy Değ. Fon176,3815972,82
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1513302,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4749025,97
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0774175,70
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,1525475,57
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,1796935,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,3263234,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,1279865,34
Deniz Port. Altın Fonu0,0693905,30
İş Portföy Altın Fonu0,0623995,26
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0811485,25
Garanti Portföy Altın Fonu0,1594705,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1224620,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0414120,35
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3767820,33
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1482670,33
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2248720,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,083764-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,855718-1,96
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,922828-1,91
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,150886-1,29
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,076239-1,21
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,952677-0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Aura Portföy Değ. Fon0,864608-0,31
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,363019-0,22
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,004770-0,20
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,487580-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,943708-2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Elvan: 'Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.'

Elvan: "Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title