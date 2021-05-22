Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,705813 3,39 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,132987 1,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,067717 1,08 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,481070 1,05 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,024985 1,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050597 5,60 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042955 5,56 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0,991999 3,15 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,145624 2,98 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,291672 2,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096023 5,33 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,865429 4,97 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,772190 4,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086479 4,85 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043568 4,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,881867 5,68 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,988266 3,74 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,077754 3,09 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,065085 2,20 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,710319 1,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066319 2,79 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,269008 2,75 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,022090 2,71 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,024930 2,52 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,915407 2,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 44,488045 3,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070403 2,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041422 2,81 Gedik Portföy Altın Fon 1,049804 2,77 HSBC Portföy Altın Fonu 4,182047 2,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,262766 0,21 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,674445 0,21 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,954540 0,20 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,122580 0,20 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,029374 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,332370 -0,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544341 -0,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225680 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014576 -4,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032759 -1,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,363459 -0,68 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,818672 -0,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032245 -0,41 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,811494 -0,32 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,620551 -0,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 150,282601 -0,78 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048667 -0,66 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,003903 -0,29 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,118044 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,706570 -0,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,077132 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi