Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,705813
|3,39
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,132987
|1,59
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,067717
|1,08
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,481070
|1,05
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,024985
|1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050597
|5,60
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042955
|5,56
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|0,991999
|3,15
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,145624
|2,98
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,291672
|2,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,096023
|5,33
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,865429
|4,97
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,772190
|4,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086479
|4,85
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043568
|4,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,881867
|5,68
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,988266
|3,74
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,077754
|3,09
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,065085
|2,20
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,710319
|1,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066319
|2,79
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,269008
|2,75
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,022090
|2,71
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,024930
|2,52
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,915407
|2,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,488045
|3,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070403
|2,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041422
|2,81
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,049804
|2,77
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,182047
|2,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,262766
|0,21
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,674445
|0,21
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,954540
|0,20
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,122580
|0,20
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,029374
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,332370
|-0,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544341
|-0,04
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225680
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014576
|-4,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032759
|-1,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,363459
|-0,68
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,818672
|-0,41
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032245
|-0,41
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,811494
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,620551
|-0,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,282601
|-0,78
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048667
|-0,66
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,003903
|-0,29
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,118044
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,706570
|-0,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,077132
|-0,09
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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