Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7058133,39
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,1329871,59
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0677171,08
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,4810701,05
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,0249851,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0505975,60
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0429555,56
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu0,9919993,15
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1456242,98
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,2916722,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0960235,33
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,8654294,97
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7721904,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0864794,85
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0435684,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8818675,68
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9882663,74
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0777543,09
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0650852,20
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,7103191,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0663192,79
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2690082,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0220902,71
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0249302,52
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9154072,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF44,4880453,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0704032,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,0414222,81
Gedik Portföy Altın Fon1,0498042,77
HSBC Portföy Altın Fonu4,1820472,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2627660,21
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6744450,21
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9545400,20
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1225800,20
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0293740,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,332370-0,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544341-0,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225680-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014576-4,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032759-1,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,363459-0,68
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,818672-0,41
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032245-0,41
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,811494-0,32
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,620551-0,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

HSBC Portföy Değ. Fon150,282601-0,78
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048667-0,66
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,003903-0,29
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,118044-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,706570-0,50
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,077132-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:22:50. #1.11#

title