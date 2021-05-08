Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0429062,98
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,0826102,76
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0983842,49
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,5814712,45
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0717592,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1791516,84
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1147456,12
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1601075,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0476324,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1013752,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0569774,86
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,8564614,32
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,1088383,99
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8004023,97
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,1711773,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon5,0895583,69
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0474513,21
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1195402,57
HSBC Portföy Değ. Fon150,2814472,37
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,2085772,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9188582,58
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0628962,43
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0635332,32
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2026482,30
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9762822,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,2362626,37
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,1932743,57
QNB Finans Portföy Altın BYF42,6250483,52
TEB Portföy Altın Fonu0,1114112,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0666592,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1147400,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0214830,36
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0220700,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0194090,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9479180,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,642601-5,53
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026760-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,244205-2,82
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042651-2,70
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094691-12,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,763588-2,58
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,097370-1,37
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,613194-0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,866574-5,10
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,068979-4,83
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,542139-1,92
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,064292-1,89
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,980948-1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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