Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042906
|2,98
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,082610
|2,76
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,098384
|2,49
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,581471
|2,45
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,071759
|2,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,179151
|6,84
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,114745
|6,12
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,160107
|5,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047632
|4,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101375
|2,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056977
|4,86
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,856461
|4,32
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,108838
|3,99
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,800402
|3,97
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,171177
|3,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,089558
|3,69
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,047451
|3,21
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,119540
|2,57
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,281447
|2,37
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,208577
|2,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,918858
|2,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062896
|2,43
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,063533
|2,32
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,202648
|2,30
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,976282
|2,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,236262
|6,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,193274
|3,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,625048
|3,52
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111411
|2,46
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066659
|2,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,114740
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,021483
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,022070
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,019409
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,947918
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,642601
|-5,53
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026760
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,244205
|-2,82
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042651
|-2,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,094691
|-12,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|156,763588
|-2,58
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,097370
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,613194
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,866574
|-5,10
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,068979
|-4,83
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,542139
|-1,92
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,064292
|-1,89
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,980948
|-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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