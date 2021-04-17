Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0487581,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5401480,87
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2229790,75
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8006080,69
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,3047710,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0142614,44
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0302461,89
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0344870,75
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3279750,65
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0849180,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0820914,00
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7342333,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0415003,77
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,2968923,72
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0509082,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1618071,74
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0290531,65
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1972321,18
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0416850,84
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6396600,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,0964960,33
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0381110,33
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0200800,33
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,7438050,33
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0406110,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,5079370,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0245440,37
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu75,4063650,37
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0112000,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0085790,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1028290,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF770,892288-1,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,557086-0,96
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,088676-0,87
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,063827-0,59
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,607444-0,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,973150-0,78
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,300662-0,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047035-0,61
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044888-0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,331454-0,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,101152-7,30
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,042151-6,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,144122-6,04
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,952204-5,12
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102417-5,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,887811-3,13
Tacirler Portföy Değ. Fon5,017977-2,82
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,062666-2,35
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,124281-1,91
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,292942-1,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,722693-3,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,716752-2,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,819337-1,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,059686-1,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,014412-1,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,037250-1,21
Deniz Port. Altın Fonu0,054270-1,19
İş Portföy Altın Fonu0,048704-1,19
TEB Portföy Altın Fonu0,105693-1,18
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,042937-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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