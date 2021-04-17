Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048758 1,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540148 0,87 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222979 0,75 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,800608 0,69 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,304771 0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014261 4,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030246 1,89 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,034487 0,75 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,327975 0,65 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,084918 0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082091 4,00 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,734233 3,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041500 3,77 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,296892 3,72 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,050908 2,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,161807 1,74 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,029053 1,65 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,197232 1,18 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,041685 0,84 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,639660 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,096496 0,33 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,038111 0,33 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020080 0,33 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,743805 0,33 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,040611 0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,507937 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024544 0,37 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 75,406365 0,37 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,011200 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,008579 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,102829 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 770,892288 -1,07 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,557086 -0,96 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088676 -0,87 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,063827 -0,59 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,607444 -0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,973150 -0,78 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,300662 -0,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047035 -0,61 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044888 -0,61 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,331454 -0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,101152 -7,30 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,042151 -6,26 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144122 -6,04 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,952204 -5,12 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102417 -5,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,887811 -3,13 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,017977 -2,82 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062666 -2,35 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,124281 -1,91 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,292942 -1,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,722693 -3,09 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,716752 -2,17 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,819337 -1,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,059686 -1,13 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,014412 -1,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,037250 -1,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,054270 -1,19 İş Portföy Altın Fonu 0,048704 -1,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,105693 -1,18 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042937 -1,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt