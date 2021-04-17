Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,048758
|1,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540148
|0,87
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222979
|0,75
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,800608
|0,69
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,304771
|0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014261
|4,44
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030246
|1,89
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,034487
|0,75
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,327975
|0,65
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,084918
|0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082091
|4,00
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,734233
|3,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041500
|3,77
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,296892
|3,72
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,050908
|2,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,161807
|1,74
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,029053
|1,65
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,197232
|1,18
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,041685
|0,84
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,639660
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,096496
|0,33
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,038111
|0,33
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020080
|0,33
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,743805
|0,33
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,040611
|0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,507937
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024544
|0,37
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|75,406365
|0,37
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,011200
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,008579
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,102829
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|770,892288
|-1,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,557086
|-0,96
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088676
|-0,87
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,063827
|-0,59
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,607444
|-0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,973150
|-0,78
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,300662
|-0,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047035
|-0,61
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044888
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,331454
|-0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,101152
|-7,30
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,042151
|-6,26
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,144122
|-6,04
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,952204
|-5,12
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102417
|-5,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,887811
|-3,13
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,017977
|-2,82
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062666
|-2,35
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,124281
|-1,91
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,292942
|-1,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,722693
|-3,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,716752
|-2,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,819337
|-1,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059686
|-1,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,014412
|-1,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037250
|-1,21
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054270
|-1,19
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048704
|-1,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,105693
|-1,18
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042937
|-1,18
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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