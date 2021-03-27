Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF760,0853418,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0871476,32
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,4812756,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0468865,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0620012,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0913936,57
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0395144,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0130234,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451273,92
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8873673,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0470776,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu143,4578366,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1180205,64
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0614384,57
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1254664,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4100415,41
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0853224,13
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8745112,78
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,0680032,71
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0233142,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0581946,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1146566,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,7781716,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9046705,80
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7158315,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,2067328,97
QNB Finans Portföy Altın BYF39,1266348,78
Gedik Portföy Altın Fon0,9307817,09
Fiba Portföy Altın Fonu0,0363896,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0617896,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0238830,35
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0912090,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9281350,35
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0245100,34
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0676430,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,528300-9,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218859-6,70
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,786542-5,46
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,249905-3,89
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu172,217026-3,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,385568-2,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,189054-2,64
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,799604-1,78
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,468784-1,19
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,005571-0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,746511-19,83
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,701781-19,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078037-19,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039606-19,11
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,085726-11,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,062916-8,68
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,136004-7,42
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,410090-6,34
HSBC Portföy Değ. Fon141,798137-5,94
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,765681-5,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,683567-6,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,944560-6,59
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,132485-6,17
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,728095-5,72
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,438432-4,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:13:42. #1.16#
title