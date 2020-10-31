Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)
31.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:08
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|793,869650
|4,55
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,264164
|4,26
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061473
|3,89
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,090224
|3,89
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,237353
|3,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045861
|3,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043439
|2,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084531
|2,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024611
|1,98
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,157711
|1,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113123
|3,14
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048880
|2,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|128,728356
|0,91
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,038306
|0,68
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107894
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037391
|4,46
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109190
|3,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,430112
|3,59
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,938769
|1,56
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025092
|1,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,376286
|4,05
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,125327
|4,03
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030369
|3,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066087
|3,43
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031588
|3,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,483911
|4,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,663961
|4,46
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,181100
|3,63
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041360
|3,26
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,066758
|3,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,021184
|0,26
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060213
|0,25
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,872705
|0,25
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,311559
|0,25
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,617269
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572017
|-2,42
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228345
|-1,81
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810862
|-1,71
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,108099
|-0,78
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251896
|-0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008634
|-6,33
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,102960
|-0,97
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035030
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,048917
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,166195
|-8,79
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034277
|-8,00
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044002
|-7,80
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,192300
|-7,77
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,238935
|-7,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,920666
|-6,33
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051067
|-4,09
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,317747
|-3,80
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040530
|-3,64
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,131452
|-3,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,235339
|-6,64
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,086682
|-6,31
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,105931
|-4,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,021259
|-2,22
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,145602
|-1,17
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500