Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

31.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:08
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,869650 4,55
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,264164 4,26
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061473 3,89
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,090224 3,89
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,237353 3,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045861 3,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043439 2,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084531 2,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024611 1,98
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,157711 1,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113123 3,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048880 2,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,728356 0,91
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038306 0,68
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107894 0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037391 4,46
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109190 3,61
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,430112 3,59
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,938769 1,56
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,025092 1,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,376286 4,05
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,125327 4,03
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030369 3,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066087 3,43
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031588 3,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,483911 4,50
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,663961 4,46
HSBC Portföy Altın Fonu 4,181100 3,63
Fiba Portföy Altın Fonu 0,041360 3,26
Gedik Portföy Altın Fon 1,066758 3,25
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,021184 0,26
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060213 0,25
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,872705 0,25
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,311559 0,25
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,617269 0,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572017 -2,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228345 -1,81
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810862 -1,71
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,108099 -0,78
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251896 -0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008634 -6,33
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,102960 -0,97
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035030 -0,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,048917 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,166195 -8,79
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034277 -8,00
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044002 -7,80
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,192300 -7,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,238935 -7,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920666 -6,33
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051067 -4,09
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317747 -3,80
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040530 -3,64
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,131452 -3,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,235339 -6,64
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,086682 -6,31
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,105931 -4,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,021259 -2,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,145602 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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